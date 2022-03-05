من هو اليمني؟

في الحلقة الأولى من البرنامج الجديد الندوة يستضيف مقدم البرنامج مشاري الذايدي الدكتور راشد العساكر، الباحث في تاريخ المملكة العربية السعودية والدكتور عبد السلام الوايل، استاذ اجتماعيات المعرفة، المشارك في جامعة الملك سعود للحديث عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اعتبار يوم 22 فبراير، من كل سنة، إجازة رسمية، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية على أن يكون اسم المناسبة "يوم التأسيس" وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ 1727م وهو ما ساهم في إرساء الأمن والاستقرار في غالبية أرجاء الجزيرة العربية.