الندوة | هل انتهت حركة الصحوة في #السعودية أم مازالت موجودة؟
يتساءل برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عما إذا كانت "حركة الصحوة" في السعودية قد انتهت أم مازالت موجودة؟ ويناقش الموضوع مع عبد الله بن بخيت الكاتب والروائي السعودي وحمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات المتشددة.
بن بخيت يرى أن "حركة الصحوة" تشكّلت في 4 عقود ولا يمكن إسقاطها في بضع سنوات، ولكن الحركة فقدت قوتها وسلطتها، والسعودية قضت على الجماعات المتشددة والدعاة المحرضين على الإرهاب.
حمود الزيادي يرى أن "حركة الصحوة" نشأت نتيجة الفكر الإخواني ولم تولد في السعودية، والجماعات المتشددة تحاول باستمرار خلق جيل جديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الندوة | هل ستتحول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة؟
برنامج "الندوة" يعرض هذا الأسبوع لدور ومشاركة جماعات إسلامية متشددة في الحرب الدائرة في أوكرانيا. ويناقش الموضوع مع الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث والدكتور مروان البلوشي الباحث في العلاقات الدولية.
الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث يرى أن الجماعات المتشددة تسعى إلى التقرب من الغرب، من خلال مشاركتها الى جانب أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وأن عناصرها تطوعت لأسباب مختلفة، بعضها عقائدي.
بدوره يعتبر الدكتور مروان البلوشي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الغرب يريد أن يحول أوكرانيا إلى فيتنام أوأفغانستان جديدة وأن التحولات الجيوسياسية التي ستحدث في أوراسيا، سترتد تبعاتها على الشرق الأوسط برمته.
من هو اليمني؟
في الحلقة الثانية من البرنامج الجديد الندوة يستضيف مقدم البرنامج مشاري الذايدي الدكتور ثابت الأحمدي، الباحث اليمني في الهوية اليمنية والدكتور نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني، عن تناقش اصل الاصول في المسالة اليمنية وسؤال البرنامج هوية اليمن ماهي ؟ ومن يمثلها ؟ هل هو الطرح الديني الإمامي الذي حكم اليمن لقرون ويعتبر الحوثي امتدادا له، أم ان اليمن الحقيقي هو الذي نادى به ثوار سبتمبر في الستينات الذين أسقطوا عهد الإمامة ونادوا بالجمهورية والطريق اليمني العربي ؟
يوم التأسيس السعودي
في الحلقة الأولى من البرنامج الجديد الندوة يستضيف مقدم البرنامج مشاري الذايدي الدكتور راشد العساكر، الباحث في تاريخ المملكة العربية السعودية والدكتور عبد السلام الوايل، استاذ اجتماعيات المعرفة، المشارك في جامعة الملك سعود للحديث عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اعتبار يوم 22 فبراير، من كل سنة، إجازة رسمية، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية على أن يكون اسم المناسبة "يوم التأسيس" وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ 1727م وهو ما ساهم في إرساء الأمن والاستقرار في غالبية أرجاء الجزيرة العربية.
الندوة | هل انتهت حركة الصحوة في #السعودية أم مازالت موجودة؟