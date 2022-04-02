هل الدراما السعودية مؤثرة وفاعلة في المجتمع السعودي؟
هل الدراما السعودية في أزمة؟ برنامج "الندوة" يناقش هذا الموضوع مع أصحاب الاختصاص. الفنان السعودي الدكتور راشد الشمراني يرى أن الدراما السعودية سجلت قفزات جيدة رغم العوائق التي اعترضت مسيرتها. ولفت الشمراني إلى أن طريق الدراما ليس دائما مفروشا بالورود لكنه مختلف عما سبقه، لأن الدراما السعودية قامت على اجتهادات شخصية في الماضي. في المقابل، اعتبر الناقد والسيناريست السعودي فهد الأسطا أن الدراما السعودية تعيش بالفعل أزمة على جميع الأصعدة، والمنتجون السعوديون يفضلون تحويل نصوص كتبها مؤلفون غير سعوديين، إلى دراما محلية.
الندوة| هل تستخدم حقوق الإنسان كسلاح سياسي؟
برنامج "الندوة" يعرض هذا الأسبوع لتدخل دول غربية وجهات ومنظمات في الشؤون الداخلية للدول العربية بذريعة انتهاك لحقوق الإنسان. ويناقش الموضوع مع الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزعفران زايد عضو الهيئة الاستشارية اليمنية لوزارة حقوق الانسان.
الدكتور عصام شيحة يرى أن هناك من يستخدم منظومة حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن هناك ازدواجية في المعايير من بعض الدول تستخدمها تبعاً لمصالحها. أما زعفران زايد، فقد أشارت إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية أظهرت التمييز العنصري لدى الغرب، حيال قوافل اللاجئين، حيث عومل اللاجئون الأوكرانيون في شكل أفضل مما عومل به اللاجئون العرب. وعن الحرب في اليمن، عدّدت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي تخالف القوانين الدولية الإنسانية. واستغربت رفض بعض المنظمات الإنسانية اعتماد ما لديها من مستندات توثق جرائم الحوثي فقط لأنها تقيم في الرياض.
الندوة | هل انتهت حركة الصحوة في السعودية أم مازالت موجودة؟
يتساءل برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عما إذا كانت "حركة الصحوة" في السعودية قد انتهت أم مازالت موجودة؟ ويناقش الموضوع مع عبد الله بن بخيت الكاتب والروائي السعودي وحمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات المتشددة.
بن بخيت يرى أن "حركة الصحوة" تشكّلت في 4 عقود ولا يمكن إسقاطها في بضع سنوات، ولكن الحركة فقدت قوتها وسلطتها، والسعودية قضت على الجماعات المتشددة والدعاة المحرضين على الإرهاب.
حمود الزيادي يرى أن "حركة الصحوة" نشأت نتيجة الفكر الإخواني ولم تولد في السعودية، والجماعات المتشددة تحاول باستمرار خلق جيل جديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الندوة | هل ستتحول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة؟
برنامج "الندوة" يعرض هذا الأسبوع لدور ومشاركة جماعات إسلامية متشددة في الحرب الدائرة في أوكرانيا. ويناقش الموضوع مع الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث والدكتور مروان البلوشي الباحث في العلاقات الدولية.
الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث يرى أن الجماعات المتشددة تسعى إلى التقرب من الغرب، من خلال مشاركتها الى جانب أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وأن عناصرها تطوعت لأسباب مختلفة، بعضها عقائدي.
بدوره يعتبر الدكتور مروان البلوشي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الغرب يريد أن يحول أوكرانيا إلى فيتنام أوأفغانستان جديدة وأن التحولات الجيوسياسية التي ستحدث في أوراسيا، سترتد تبعاتها على الشرق الأوسط برمته.
من هو اليمني؟
في الحلقة الثانية من البرنامج الجديد الندوة يستضيف مقدم البرنامج مشاري الذايدي الدكتور ثابت الأحمدي، الباحث اليمني في الهوية اليمنية والدكتور نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني، عن تناقش اصل الاصول في المسالة اليمنية وسؤال البرنامج هوية اليمن ماهي ؟ ومن يمثلها ؟ هل هو الطرح الديني الإمامي الذي حكم اليمن لقرون ويعتبر الحوثي امتدادا له، أم ان اليمن الحقيقي هو الذي نادى به ثوار سبتمبر في الستينات الذين أسقطوا عهد الإمامة ونادوا بالجمهورية والطريق اليمني العربي ؟
هل الدراما السعودية مؤثرة وفاعلة في المجتمع السعودي؟