هل الدراما السعودية مؤثرة وفاعلة في المجتمع السعودي؟

برنامج "الندوة" يعرض هذا الأسبوع لتدخل دول غربية وجهات ومنظمات في الشؤون الداخلية للدول العربية بذريعة انتهاك لحقوق الإنسان. ويناقش الموضوع مع الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزعفران زايد عضو الهيئة الاستشارية اليمنية لوزارة حقوق الانسان.

الدكتور عصام شيحة يرى أن هناك من يستخدم منظومة حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن هناك ازدواجية في المعايير من بعض الدول تستخدمها تبعاً لمصالحها. أما زعفران زايد، فقد أشارت إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية أظهرت التمييز العنصري لدى الغرب، حيال قوافل اللاجئين، حيث عومل اللاجئون الأوكرانيون في شكل أفضل مما عومل به اللاجئون العرب. وعن الحرب في اليمن، عدّدت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي تخالف القوانين الدولية الإنسانية. واستغربت رفض بعض المنظمات الإنسانية اعتماد ما لديها من مستندات توثق جرائم الحوثي فقط لأنها تقيم في الرياض.

