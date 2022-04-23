الندوة | التجديد في الخطاب الشيعي
برنامج "الندوة" يعرض في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لموضوع التجديد في الخطاب الشيعي بعدما سلط الضوء خلال الاسابيع الفائتة على محاولات اصلاحية وتجارب تجديدية داخل المنظومة السنية.
ويتوقف البرنامج عند أعلام التجديد في الخطاب الشيعي وأفكارهم وماذا حققوا من اهداف؟
الكاتب والباحث الكويتي خليل علي حيدر يرى أن كلام التجديد في الدين ظاهرة قديمة ولها أساس شرعي، وأن علماء الدين الشيعة كانوا في صدام مع حكوماتهم لأنهم رأوا أن حكوماتهم تقدم تنازلات مجحفه بحق شعوبها.
من جهة أخرى يرى الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز أن تجربة الإبتعاث إلى الخارج، انتجت جيلا جديدا بعيدا عن العقد النفسية المتوارثة، وأن وزارة الثقافة السعودية ساعدت الجيل الحالي على الإرتباط بالهوية الوطنية.
الندوة | هل مؤسسة الأزهر تقوم بدورها المنشود في قضية الإصلاح أو التجديد الديني؟
الندوة | الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني
برنامج "الندوة" يعرض طيلة شهر رمضان لموضوع الإصلاح الديني لدى المسلمين ولماذا تُعتبر قضية وجودية. ويسلط البرنامج الضوء على تاريخ الإصلاح الديني في الإسلام وأهم رجالاته وقضاياه والفرق بين الإصلاح الديني والتجديد الديني. هذا الأسبوع يتحدث الدكتور رضوان السيد استاذ الدراسات الإسلامية عن أوجه الشبه بين السلفية والبروتستانتية من حيث العودة إلى الأصول. ويرى أن السلفية كان يمكن أن تساعد على بناء الدولة لولا تدخل "الإخوان المسلمين" فيها. ويرى السيد أن الإصلاح الديني يعود إلى التأصيل أما التجديد الديني فمنفتح على مشاكل العصر وأن التجديد الديني مفقود، والعالم الإسلامي بأمس الحاجة إليه.
هل الدراما السعودية مؤثرة وفاعلة في المجتمع السعودي؟
هل الدراما السعودية في أزمة؟ برنامج "الندوة" يناقش هذا الموضوع مع أصحاب الاختصاص. الفنان السعودي الدكتور راشد الشمراني يرى أن الدراما السعودية سجلت قفزات جيدة رغم العوائق التي اعترضت مسيرتها. ولفت الشمراني إلى أن طريق الدراما ليس دائما مفروشا بالورود لكنه مختلف عما سبقه، لأن الدراما السعودية قامت على اجتهادات شخصية في الماضي. في المقابل، اعتبر الناقد والسيناريست السعودي فهد الأسطا أن الدراما السعودية تعيش بالفعل أزمة على جميع الأصعدة، والمنتجون السعوديون يفضلون تحويل نصوص كتبها مؤلفون غير سعوديين، إلى دراما محلية.
الندوة| هل تستخدم حقوق الإنسان كسلاح سياسي؟
برنامج "الندوة" يعرض هذا الأسبوع لتدخل دول غربية وجهات ومنظمات في الشؤون الداخلية للدول العربية بذريعة انتهاك لحقوق الإنسان. ويناقش الموضوع مع الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزعفران زايد عضو الهيئة الاستشارية اليمنية لوزارة حقوق الانسان.
الدكتور عصام شيحة يرى أن هناك من يستخدم منظومة حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن هناك ازدواجية في المعايير من بعض الدول تستخدمها تبعاً لمصالحها. أما زعفران زايد، فقد أشارت إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية أظهرت التمييز العنصري لدى الغرب، حيال قوافل اللاجئين، حيث عومل اللاجئون الأوكرانيون في شكل أفضل مما عومل به اللاجئون العرب. وعن الحرب في اليمن، عدّدت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي تخالف القوانين الدولية الإنسانية. واستغربت رفض بعض المنظمات الإنسانية اعتماد ما لديها من مستندات توثق جرائم الحوثي فقط لأنها تقيم في الرياض.
الندوة | التجديد في الخطاب الشيعي