ما هي الفكرة وراء قيام نظام ولاية الفقيه؟ وكيف كانت إيران قبل وصول الخميني؟
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع كيف أن النظام الإيراني الحالي اعتمد على فكرة، قبل أن يعتمد على سلاح ومليشيات وحرس ثوري. هذه الفكرة التي قام عليها النظام، هي الأخطر لأنها تجعله يتمدد خارج الحدود. فكرة النظام الإيراني الحالي، لم تولد لحظة وصول الخميني إلى السلطة في 1979، إنما قبل ذلك بأعوام، عندما كانت إيران تعيش مناخ فكريا، مدموغا ببصمات أصولية يسارية، ولعل المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي، الذي توفى قبل وصول الخميني إلى السلطة هو خير من عبّر عن هذا المناخ. الباحث السعودي كامل الخطي يرى أن إيران شهدت إرهاصات للتطور في اتجاه نظام مدني، في ستينيات القرن الفائت، وأن علي شريعتي كان يطالب بضرورة تشكيل تيار يساري إسلامي، وأن وفاة شريعتي قبل الثورة الإيرانية، صبّ في مصلحة رجال الدين الذين حكموا إيران.
الندوة | التجديد في الخطاب الشيعي
برنامج "الندوة" يعرض في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لموضوع التجديد في الخطاب الشيعي بعدما سلط الضوء خلال الاسابيع الفائتة على محاولات اصلاحية وتجارب تجديدية داخل المنظومة السنية.
ويتوقف البرنامج عند أعلام التجديد في الخطاب الشيعي وأفكارهم وماذا حققوا من اهداف؟
الكاتب والباحث الكويتي خليل علي حيدر يرى أن كلام التجديد في الدين ظاهرة قديمة ولها أساس شرعي، وأن علماء الدين الشيعة كانوا في صدام مع حكوماتهم لأنهم رأوا أن حكوماتهم تقدم تنازلات مجحفه بحق شعوبها.
من جهة أخرى يرى الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز أن تجربة الإبتعاث إلى الخارج، انتجت جيلا جديدا بعيدا عن العقد النفسية المتوارثة، وأن وزارة الثقافة السعودية ساعدت الجيل الحالي على الإرتباط بالهوية الوطنية.
الندوة | هل مؤسسة الأزهر تقوم بدورها المنشود في قضية الإصلاح أو التجديد الديني؟
الندوة | الاختلافات بين الإصلاح والتجديد الديني
برنامج "الندوة" يعرض طيلة شهر رمضان لموضوع الإصلاح الديني لدى المسلمين ولماذا تُعتبر قضية وجودية. ويسلط البرنامج الضوء على تاريخ الإصلاح الديني في الإسلام وأهم رجالاته وقضاياه والفرق بين الإصلاح الديني والتجديد الديني. هذا الأسبوع يتحدث الدكتور رضوان السيد استاذ الدراسات الإسلامية عن أوجه الشبه بين السلفية والبروتستانتية من حيث العودة إلى الأصول. ويرى أن السلفية كان يمكن أن تساعد على بناء الدولة لولا تدخل "الإخوان المسلمين" فيها. ويرى السيد أن الإصلاح الديني يعود إلى التأصيل أما التجديد الديني فمنفتح على مشاكل العصر وأن التجديد الديني مفقود، والعالم الإسلامي بأمس الحاجة إليه.
هل الدراما السعودية مؤثرة وفاعلة في المجتمع السعودي؟
هل الدراما السعودية في أزمة؟ برنامج "الندوة" يناقش هذا الموضوع مع أصحاب الاختصاص. الفنان السعودي الدكتور راشد الشمراني يرى أن الدراما السعودية سجلت قفزات جيدة رغم العوائق التي اعترضت مسيرتها. ولفت الشمراني إلى أن طريق الدراما ليس دائما مفروشا بالورود لكنه مختلف عما سبقه، لأن الدراما السعودية قامت على اجتهادات شخصية في الماضي. في المقابل، اعتبر الناقد والسيناريست السعودي فهد الأسطا أن الدراما السعودية تعيش بالفعل أزمة على جميع الأصعدة، والمنتجون السعوديون يفضلون تحويل نصوص كتبها مؤلفون غير سعوديين، إلى دراما محلية.
ما هي الفكرة وراء قيام نظام ولاية الفقيه؟ وكيف كانت إيران قبل وصول الخميني؟