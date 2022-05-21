الندوة| ما تاريخ وتراث الغناء والموسيقى في الجزيرة العربية؟

برنامج "الندوة" يعرض في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لموضوع الإصلاح الديني لدى المسلمين ودور المؤسسات الدينية التاريخية، ومنها مؤسسة الأزهر، ودورها اليوم في الإصلاح أو التجديد الديني، ومسألة النص والعقل في قضية الإصلاح والتجديد. ويناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر الأسبق و الدكتور أحمد عطية عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

الدكتور محمد سالم أبو عاصي يرى أن مؤسسة الأزهر تحتاج إلى مزيد من التجديد الديني، والعالم الإسلامي في حاجه إلى ما يسمى بفقه الدولة، ولغة التراث الإسلامي القديمة لا تصلح للخطاب الديني الحالي. الدكتور أحمد عطية لفت إلى أن الفصل بين التشريع الإسلامي والدولة جريمة، وأن التجديد الديني يُغلق الباب في وجه المتشددين، وشدّد على وجوب أن تعمل تحت إشراف الدولة.