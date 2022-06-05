لماذا التحالف السعودي المصري أساسي في حفظ الأمن العربي؟
برنامج "الندوة" هذا الأسبوع يناقش أهمية التحالف السعودي المصري من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية ودوره في الحفاظ على الأمن العربي. المفكر المصري وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد يرى أن الموقع الجغرافي للسعودية ومصر على البحر الأحمر يُبرز أهمية هذا التحالف المشترك، والسعودية ومصر تشتركان في الإصلاح الاقتصادي وإقامة مشاريع في شمال غرب المملكة وسيناء. أما عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم النحاس فقد أشار إلى أن التقارب السعودي المصري أحبط الكثير من المخططات ومنع حصول مآسي عدة في المنطقة. التنظيمات الإرهابية ودول خارجية عدة متضررة من هذا التحالف، لا تريد له أن ينمو ويتطور.
التكامل السعودي الإماراتي
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع سبل التعاون السعودي – الإماراتي، ماضيها، حاضرها ومستقبلها. رئيس تحرير جريدة الإتحاد الإماراتية حمد الكعبي يرى أن السعودية والإمارات تعاملتا مع الملفات الخارجية بتوازن كبير والتحالف السعودي الإماراتي أحبط مخططات الأجندات الغربية في المنطقة. الكاتب والمحلل السعودي منيف عماش الحربي أشار إلى الدور الذي لعبته المملكة مع الإمارات من أجل إسقاط مشروع "الفوضى الخلاقة". أضاف: إن العلاقة بين الرياض وأبوظبي انتقلت إلى مرحلة التكامل، والطرفان يفهمان السياسة الأميركية وطرق التعامل معها.
الندوة| ما تاريخ وتراث الغناء والموسيقى في الجزيرة العربية؟
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع موضوع الاغنية والموسيقى في السعودية والجزيرة العربية، أصولها ومدارسها وكيف تأثرت بالثقافات المجاورة لها. هل اليمن أصل الفنون في الخليج والجزيرة العربية، كما يُشاع أم العكس هو الصحيح؟ الباحث في التراث والأدب الشعبي الدكتور يوسف السريّع يرى أن تاريخ الخليج والجزيرة العربية حافل بالتراث والفن والثقافة والشعر والمدن ذات الطبيعة الدينية أو التجارية أو المطلة على البحر مليئة بالفنون الشعبية الممتزجة. الفن في اليمن تأثر بالفنون الآتية من الهند والزنجبار وانعكس بدوره على الفنون في الجزيرة العربية. أما المؤرخ والناقد الفني السعودي يحيى مفرح زريقان فيعتبر أن الفن في الخليج انطلق من المدينة ومكة وتطور إلى أشكال مختلفة، ومصدر الفنون في اليمن نابع في الأصل من مكة والمدينة.
كيف كانت مسيرة المرأة سابقا وكيف أصبحت في السعودية؟
يناقش برنامج "الندوة" هذا الأسبوع موضوع "النسوية" أو حقوق المرأة الخليجية عموما والسعودية خصوصا، بين التسييس والمطلب الحقوقي المحق. الكاتبة والروائية السعودية أميمة الخميس ترى أن مفهوم "النسوية" أصبح مرادفا للانفلات والتحرر والخروج عن القيم وأن مصطلح "النسوية" غيّب جانبا من حقوق المرأة إضافة إلى قضية المرأة التي تم تسييسها وتمكين المرأة في السعودية أصبح مشروع دولة ولم يعد مجرد مبادرات فردية.
ما هي الفكرة وراء قيام نظام ولاية الفقيه؟ وكيف كانت إيران قبل وصول الخميني؟
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع كيف أن النظام الإيراني الحالي اعتمد على فكرة، قبل أن يعتمد على سلاح ومليشيات وحرس ثوري. هذه الفكرة التي قام عليها النظام، هي الأخطر لأنها تجعله يتمدد خارج الحدود. فكرة النظام الإيراني الحالي، لم تولد لحظة وصول الخميني إلى السلطة في 1979، إنما قبل ذلك بأعوام، عندما كانت إيران تعيش مناخ فكريا، مدموغا ببصمات أصولية يسارية، ولعل المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي، الذي توفى قبل وصول الخميني إلى السلطة هو خير من عبّر عن هذا المناخ. الباحث السعودي كامل الخطي يرى أن إيران شهدت إرهاصات للتطور في اتجاه نظام مدني، في ستينيات القرن الفائت، وأن علي شريعتي كان يطالب بضرورة تشكيل تيار يساري إسلامي، وأن وفاة شريعتي قبل الثورة الإيرانية، صبّ في مصلحة رجال الدين الذين حكموا إيران.
لماذا التحالف السعودي المصري أساسي في حفظ الأمن العربي؟