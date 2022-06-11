الندوة | أسرار استبعاد الإخوان المسلمين من الحوار وطني في مصر

برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع موضوع الاغنية والموسيقى في السعودية والجزيرة العربية، أصولها ومدارسها وكيف تأثرت بالثقافات المجاورة لها. هل اليمن أصل الفنون في الخليج والجزيرة العربية، كما يُشاع أم العكس هو الصحيح؟ الباحث في التراث والأدب الشعبي الدكتور يوسف السريّع يرى أن تاريخ الخليج والجزيرة العربية حافل بالتراث والفن والثقافة والشعر والمدن ذات الطبيعة الدينية أو التجارية أو المطلة على البحر مليئة بالفنون الشعبية الممتزجة. الفن في اليمن تأثر بالفنون الآتية من الهند والزنجبار وانعكس بدوره على الفنون في الجزيرة العربية. أما المؤرخ والناقد الفني السعودي يحيى مفرح زريقان فيعتبر أن الفن في الخليج انطلق من المدينة ومكة وتطور إلى أشكال مختلفة، ومصدر الفنون في اليمن نابع في الأصل من مكة والمدينة.