الحج دين.. وثقافة أيضا
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع الأثر الثقافي للحج وتبادل المعرفة الدينية والثقافية بين الشعوب.
الباحث والمؤرخ السعودي الدكتور راشد العساكر يرى أن التواصل الثقافي القديم مرتبط بالرحلات التجارية وأبرز طرق قوافل الحج القديمة، كانت طرق الحج المصري والشامي والعراقي. العساكر يرى أن تأثير الحج من النواحي الثقافية والاجتماعية والعلمية كبير وهناك الكثير من العلماء وطلاب العلم الذين يأتون بمؤلفاتهم إلى مكة. من جهته، يرى الباحث المصري فؤاد مرسي أن الحج ليس شريعة دينية فحسب، إنما هو ممارسة ثقافية ومن تقاليد المصريين قديما، أنهم كانوا يوثقون رحلة الحجاج عبر الرسم على جدران منزل الحاج وهي شكّلت البراكين الأولى لانطلاق فن الغرافيتي اليوم.
تجديد الثقافة في السعودية
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع مسألة النهضة في الثقافة السعودية مع الناقد والمؤرخ السعودي حسين بافقيه الذي يشير إلى أن الجزيرة العربية هي رأس مال رمزي للثقافة العربية والإسلامية. الاهتمام بالثقافة في الجزيرة انقطع في القرنين الثالث والرابع الهجري، بينما نشط الاهتمام بها في العصر الأموي، وارتبطت فكرة استئناف القول عن الجزيرة بنشوء الدولة. وعدّد بافقيه أسماء عدد من الباحثين والمؤرخين السعودين الذي اهتموا بالثقافة في الجزيرة ومنهم: حمد الجاسر وعبدالقدوس الانصاري. الأنصاري كان أول عالم آثار سعودي أصدر أول كتاب عن علم الآثار وعبد القادر الجزيري اهتم بتأريخ رحلات الحج إلى مكة ونشر مقالات عنها في مجلة العرب.
الندوة | أسرار استبعاد الإخوان المسلمين من الحوار وطني في مصر
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، ومطالبة البعض بإشراك تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنصاره في الحوار، بينما يرفض آخرون هذا الأمر بصورة مطلقة. الباحث في شؤون الجماعات المتشددة طارق أبوالسعد يرى أن جماعة "الإخوان" لا تقبل إلا بالحكم أو بالمعارضة المنفردة، وهي لا تحترم الأحزاب المعارضة سواء كانت سياسية أو دينية. من هنا يجب عدم السماح لـ"الإخوان" بالعمل من جديد. بدوره، الباحث محمد بن الشيخ يرى أن جماعة "الإخوان" تستغل العمل الخيري والتعليم لإعادة تشكيل تنظيمها، وهي تصنع المشاهير في شكل دائم لمواصلة نشر أفكارها.
لماذا التحالف السعودي المصري أساسي في حفظ الأمن العربي؟
برنامج "الندوة" هذا الأسبوع يناقش أهمية التحالف السعودي المصري من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية ودوره في الحفاظ على الأمن العربي. المفكر المصري وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد يرى أن الموقع الجغرافي للسعودية ومصر على البحر الأحمر يُبرز أهمية هذا التحالف المشترك، والسعودية ومصر تشتركان في الإصلاح الاقتصادي وإقامة مشاريع في شمال غرب المملكة وسيناء. أما عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم النحاس فقد أشار إلى أن التقارب السعودي المصري أحبط الكثير من المخططات ومنع حصول مآسي عدة في المنطقة. التنظيمات الإرهابية ودول خارجية عدة متضررة من هذا التحالف، لا تريد له أن ينمو ويتطور.
التكامل السعودي الإماراتي
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع سبل التعاون السعودي – الإماراتي، ماضيها، حاضرها ومستقبلها. رئيس تحرير جريدة الإتحاد الإماراتية حمد الكعبي يرى أن السعودية والإمارات تعاملتا مع الملفات الخارجية بتوازن كبير والتحالف السعودي الإماراتي أحبط مخططات الأجندات الغربية في المنطقة. الكاتب والمحلل السعودي منيف عماش الحربي أشار إلى الدور الذي لعبته المملكة مع الإمارات من أجل إسقاط مشروع "الفوضى الخلاقة". أضاف: إن العلاقة بين الرياض وأبوظبي انتقلت إلى مرحلة التكامل، والطرفان يفهمان السياسة الأميركية وطرق التعامل معها.
الحج دين.. وثقافة أيضا