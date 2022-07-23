مصر.. عام الصدمة الإخوانية

برنامج "الندوة" يتحدث هذا الأسبوع عن الفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة "العربية" بعنوان "الصدام الاخير" عن السنة الوحيدة التي حكمت فيها جماعة الإخوان المسلمين مصر. مديرة مكتب قناة "العربية" في القاهرة رندة أبو العزم أشارت إلى أن التسجيلات التي عرضت في الفيلم تم تصويرها قبل حكم الإخوان المسلمين لمصر. جماعة الإخوان كانت تتآمر على الجميع داخل أو خارج هذه الجماعة، واللقاءات التي أجريت قبل 9 أعوام ترتبط بأحداث وقعت في مصر، أما الباحث في شؤون الجماعات المتشددة حمود الزيادي شدّد على أهمية تذكير الجيل الحالي بما حدث خلال ما وصف بالربيع العربي لأنه لم يكن يعي ما كان يحدث وقتها، وبأن جماعة "الإخوان المسلمين" لا يهمهم الوطن وإنما همهم الأكبر هي جماعة الإخوان المسلمين.