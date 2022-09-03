لماذا أصبح الاهتمام بالجانب التاريخي السعودي زائدا خاصة على منصات التواصل الاجتماعي؟
يستضيف برنامج "الندوة" لهذا الأسبوع الباحث في الثقافة التاريخية السعودي عبد المجيد المدرع ليجيب عن هذه الأسئلة: هل يوجد مدرسة تاريخية سعودية ذات ملامح وصفات خاصة؟ وما هو سبب ازدياد الاهتمام بالجانب التاريخي السعودي على منصات التواصل الاجتماعي وهل هذا الاهتمام صحي؟ كما يشرح المدرع الفرق بين المعلومات التاريخية والمعرفة التاريخية؟
تفسير الظاهرة الصدرية
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع الظاهرة الصدرية في المشهد العراقي اجتماعيا وتاريخيا منذ زمن محمد صادق الصدر حتى يومنا هذا مع ابنه مقتدى الصدر.
الباحث السياسي العراقي رعد هاشم يرى أن التيار الصدري ظاهرة اجتماعية وسياسية، ولا توجد ظاهرة سابقة تشبه ظاهرة محمد صادق الصدر وابنه "مقتدى"، "هاشم" يرى أن استفزازات المالكي للصدر جعلت التيار الصدري في مواجهة مع أميركا.
من جهته يرى الباحث السعودي كامل الخطي أن عائلة الصدر لديها دور سياسي وعلمي في العراق منذ العهد الملكي وأن محمد صادق الصدر كان مرجعا دينيا عكس ابنه مقتدى الصدر، كما يرى الخطي أن مقتدى الصدر أهم لاعب سياسي في العراق حاليا.
الأرشيف .. الكنز المهمل
برنامج "الندوة" يتناول هذا الأسبوع ملف أرشيف التاريخ السعودي، وما يحتويه من وثائق محلية وأجنبية. المؤرخ والأكاديمي السعودي الدكتور محمد آل زلفة يتطرق إلى نقاط الخلل التي أدت إلى عدم الاستفادة كما يجب، من هذا الإرث الثمين وما يتضمنه الأرشيف من وثائق ومستندات ومخطوطات قيّمة وصور نادرة. خبير المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية إبراهيم اليحيى يشرح في الحلقة، ماهية الوسائل التي يجب اعتمادها للمحافظة على المخطوطات التاريخية بعيدا عن التلف وطريقة فرز وتوثيق وفهرست هذه المستندات.
مصر.. عام الصدمة الإخوانية
برنامج "الندوة" يتحدث هذا الأسبوع عن الفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة "العربية" بعنوان "الصدام الاخير" عن السنة الوحيدة التي حكمت فيها جماعة الإخوان المسلمين مصر. مديرة مكتب قناة "العربية" في القاهرة رندة أبو العزم أشارت إلى أن التسجيلات التي عرضت في الفيلم تم تصويرها قبل حكم الإخوان المسلمين لمصر. جماعة الإخوان كانت تتآمر على الجميع داخل أو خارج هذه الجماعة، واللقاءات التي أجريت قبل 9 أعوام ترتبط بأحداث وقعت في مصر، أما الباحث في شؤون الجماعات المتشددة حمود الزيادي شدّد على أهمية تذكير الجيل الحالي بما حدث خلال ما وصف بالربيع العربي لأنه لم يكن يعي ما كان يحدث وقتها، وبأن جماعة "الإخوان المسلمين" لا يهمهم الوطن وإنما همهم الأكبر هي جماعة الإخوان المسلمين.
الحج والأمن.. ملحمة التاريخ
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع مسألة الأمن وعلاقتها بشعيرة الحج عبر العصور مع الباحث والمؤرخ السعودي محمد آل الشيخ. يُذكّر آل الشيخ أن طرق الحج كانت غير آمنة في العام 200 هجري، لدرجة أن بعض علماء الأندلس طالبوا بإسقاط فريضة الحج. بقي الأمن غير مستقر، على طرق الحج، في العهد العثماني، إلى أن وصل الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، حيث تم القضاء على التجاوزات كلها.
لماذا أصبح الاهتمام بالجانب التاريخي السعودي زائدا خاصة على منصات التواصل الاجتماعي؟