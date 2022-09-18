امتطاء الفلسفة من الأصوليين

برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع تدوين السنة النبوية والمعايير التي تم بها ومتى تم التدوين ولماذا لم تدون في عهد الرسول والخلفاء الراشدين؟

د. محمد أبو عاصي - عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، يتحدث عن ماهية السنة النبوية ومعايير تحديدها، ولماذا لم تدوّن في عهد النبي والخلفاء الراشدين وما هو مدى تطبيق ملازمة السند والمتن في كتابة الأحاديث النبوية؟ أما ناصر الحزيمي، الكاتب السعودي فيتحدث عن تاريخ وصول أول مؤلف عن الأحاديث النبوية، ولماذا تم التدوين في ذلك الوقت وعن الهوس بجمع الأحاديث ويركز على السند، وليس المتن، وأنه يجب تطوير الفقه عن طريق نصوص الكليات.