عبد العزيز ورجاله
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عن منهج الملك عبد العزيز في اختيار رجال الدبلوماسية السعودية القديمة، قبل نشأة الشكل الحديث لوزارة الخارجية، وحتى قبل قيام المملكة العربية السعودية بمسماها الحالي. عُرف هؤلاء بالوكلاء وقتها، إضافة إلى مستشاري الملك المؤسس من غير السعوديين، الذين وفدوا إلى الملك من بلاد عربية عدة، فمن هم؟ ولماذا التحقوا بخدمة الملك عبد العزيز؟ الباحث والكاتب السعودي محمد القشعمي يرى أن المؤسس، اختار رجالاته على أساس الصدق والأمانة والسمعة الطيبة، والمستشارون العرب رأوا أن الملك عبد العزيز كان الأقرب إلى قيادة مشروع توحيد العرب، إضافة إلى أن وكلاء الملك عبد العزيز خارج السعودية، كانوا قريبين من دوائر السلطة، في بلدانهم.
امتطاء الفلسفة من الأصوليين
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع وضع الفلسفة في السعودية بين الماضي والحاضر.
ثمة جماعات كانت تستغل الفلسفة كأداة لخدمة أجندتها الخاصة. الدكتور عبد الله المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية أشار إلى أن الفلسفة كانت مُحرّمة سابقا، على المستوى الثقافي، وهي اانتقلت من الفضاء الأكاديمي إلى الفضاء الاجتماعي. الوسط الثقافي السعودي بات يجد في الفلسفة فضاء جديدا مختلفا عن الماضي. المطيري لفت إلى أن هناك من يستخدم الفلسفة كأداة لخدمة أجندات خاصة، وقد اختبرت السعودية في الماضي محاولات لأسلمة العلوم الإنسانية لكنها باءت بالفشل، لأنها لم تستجب لمنطق العلم.
تدوين السنّة النبوية
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع تدوين السنة النبوية والمعايير التي تم بها ومتى تم التدوين ولماذا لم تدون في عهد الرسول والخلفاء الراشدين؟
د. محمد أبو عاصي - عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، يتحدث عن ماهية السنة النبوية ومعايير تحديدها، ولماذا لم تدوّن في عهد النبي والخلفاء الراشدين وما هو مدى تطبيق ملازمة السند والمتن في كتابة الأحاديث النبوية؟ أما ناصر الحزيمي، الكاتب السعودي فيتحدث عن تاريخ وصول أول مؤلف عن الأحاديث النبوية، ولماذا تم التدوين في ذلك الوقت وعن الهوس بجمع الأحاديث ويركز على السند، وليس المتن، وأنه يجب تطوير الفقه عن طريق نصوص الكليات.
لماذا أصبح الاهتمام بالجانب التاريخي السعودي زائدا خاصة على منصات التواصل الاجتماعي؟
يستضيف برنامج "الندوة" لهذا الأسبوع الباحث في الثقافة التاريخية السعودي عبد المجيد المدرع ليجيب عن هذه الأسئلة: هل يوجد مدرسة تاريخية سعودية ذات ملامح وصفات خاصة؟ وما هو سبب ازدياد الاهتمام بالجانب التاريخي السعودي على منصات التواصل الاجتماعي وهل هذا الاهتمام صحي؟ كما يشرح المدرع الفرق بين المعلومات التاريخية والمعرفة التاريخية؟
تفسير الظاهرة الصدرية
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع الظاهرة الصدرية في المشهد العراقي اجتماعيا وتاريخيا منذ زمن محمد صادق الصدر حتى يومنا هذا مع ابنه مقتدى الصدر.
الباحث السياسي العراقي رعد هاشم يرى أن التيار الصدري ظاهرة اجتماعية وسياسية، ولا توجد ظاهرة سابقة تشبه ظاهرة محمد صادق الصدر وابنه "مقتدى"، "هاشم" يرى أن استفزازات المالكي للصدر جعلت التيار الصدري في مواجهة مع أميركا.
من جهته يرى الباحث السعودي كامل الخطي أن عائلة الصدر لديها دور سياسي وعلمي في العراق منذ العهد الملكي وأن محمد صادق الصدر كان مرجعا دينيا عكس ابنه مقتدى الصدر، كما يرى الخطي أن مقتدى الصدر أهم لاعب سياسي في العراق حاليا.
عبد العزيز ورجاله