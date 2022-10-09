الغرب وإيران.. عشق ممنوع
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع حقيقة الموقف الغربي من النظام الإيراني في ظل الاحتجاجات المتصاعدة. الكاتب والمحلل السياسي السعودي منيف الحربي أوضح الأبعاد التاريخية والسياسية لعلاقة إيران بالغرب والولايات المتحدة، وكيف تعاونت إيران مع أميركا من أجل إسقاط نظامي طالبان وصدام حسين. الغرب حريص على إبقاء النظام الإيراني، وتم إطلاق يد إيران في المنطقة، بعد إسقاط مشروع "الفوضى الخلاقة" وأميركا والغرب يريدون ديمومة الخطر الإقليمي. أما الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم فقد أشار إلى أن مراجعة مناهج إيران الدراسية، تُظهر أن العرب هم أعداء إيران وليس الغرب، وهناك دور وظيفي لإيران في المنطقة، واللوبي الإيراني قوي في أميركا والغرب، والولايات المتحدة أعطت إيران الضوء الأخضر للتدخل في المنطقة، ولولا الدور السعودي لأحتلت إيران نصف العواصم العربية.
يقظة الألمان من حلم الإخوان
يتناول برنامج "الندوة" مناقشة البرلمان الألماني لمسألة مكافحة تمويل الإسلام السياسي عموما وجماعة "الإخوان المسلمين" خصوصا وسبل تجفيف منابعهما، في جلسة انعقدت في ١٩ سبتمبر 2022.
الكاتب والباحث السعودي يوسف الديني يرى أن انفتاح الألمان على الإخوان يعود إلى خمسينيات القرن الفائت. التعامل بين الحراك السياسي الألماني والجماعات الإسلامية المتشددة متفاوت، ففي فترة "الربيع العربي" كان هناك تقارب بين الغرب وهذه الجماعات. أما الباحث في العلوم السياسية في جامعة فيينا حسام حسن فقد اعتبر أن مناقشة البرلمان الألماني لمكافحة تمويل الإخوان تشكل سابقة في ألمانيا، والأحزاب اليسارية الألمانية تخشى من معاداة جماعات "الإسلام السياسي" وخسارة الجاليات الإسلامية، كما يرى أن هناك مجموعات تنظيمية في ألمانيا تعمل تحت مظلة الإخوان المسلمين لكنها تنفي انتماءها إليها.
عبد العزيز ورجاله
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عن منهج الملك عبد العزيز في اختيار رجال الدبلوماسية السعودية القديمة، قبل نشأة الشكل الحديث لوزارة الخارجية، وحتى قبل قيام المملكة العربية السعودية بمسماها الحالي. عُرف هؤلاء بالوكلاء وقتها، إضافة إلى مستشاري الملك المؤسس من غير السعوديين، الذين وفدوا إلى الملك من بلاد عربية عدة، فمن هم؟ ولماذا التحقوا بخدمة الملك عبد العزيز؟ الباحث والكاتب السعودي محمد القشعمي يرى أن المؤسس، اختار رجالاته على أساس الصدق والأمانة والسمعة الطيبة، والمستشارون العرب رأوا أن الملك عبد العزيز كان الأقرب إلى قيادة مشروع توحيد العرب، إضافة إلى أن وكلاء الملك عبد العزيز خارج السعودية، كانوا قريبين من دوائر السلطة، في بلدانهم.
امتطاء الفلسفة من الأصوليين
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع وضع الفلسفة في السعودية بين الماضي والحاضر.
ثمة جماعات كانت تستغل الفلسفة كأداة لخدمة أجندتها الخاصة. الدكتور عبد الله المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية أشار إلى أن الفلسفة كانت مُحرّمة سابقا، على المستوى الثقافي، وهي اانتقلت من الفضاء الأكاديمي إلى الفضاء الاجتماعي. الوسط الثقافي السعودي بات يجد في الفلسفة فضاء جديدا مختلفا عن الماضي. المطيري لفت إلى أن هناك من يستخدم الفلسفة كأداة لخدمة أجندات خاصة، وقد اختبرت السعودية في الماضي محاولات لأسلمة العلوم الإنسانية لكنها باءت بالفشل، لأنها لم تستجب لمنطق العلم.
تدوين السنّة النبوية
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع تدوين السنة النبوية والمعايير التي تم بها ومتى تم التدوين ولماذا لم تدون في عهد الرسول والخلفاء الراشدين؟
د. محمد أبو عاصي - عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، يتحدث عن ماهية السنة النبوية ومعايير تحديدها، ولماذا لم تدوّن في عهد النبي والخلفاء الراشدين وما هو مدى تطبيق ملازمة السند والمتن في كتابة الأحاديث النبوية؟ أما ناصر الحزيمي، الكاتب السعودي فيتحدث عن تاريخ وصول أول مؤلف عن الأحاديث النبوية، ولماذا تم التدوين في ذلك الوقت وعن الهوس بجمع الأحاديث ويركز على السند، وليس المتن، وأنه يجب تطوير الفقه عن طريق نصوص الكليات.
الغرب وإيران.. عشق ممنوع