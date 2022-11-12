الإخوان والإعلام
أشار د. فايز الشهري المستشار في مجال الإعلام والاتصال إلى أن الإعلام هو ركن أساس من أركان عمل جماعة "الإخوان المسلمين". وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الشهري إلى أن مؤسس جماعة الإخوان حسن البناء عمد إلى اختيار المجموعة الأولى من مساعديه ممن لا يناقشونه. أسس البنا مجلة الإخوان المسلمين ثم مجلة النذير. مجلة الدعوة الإخوانية كانت توزع سبعين ألف نسخة في الأسبوع في سبعينيات القرن الفائت. الضيف الثاني في البرنامج هيثم أبوزيد الباحث في المؤسسات الدينية والتنظيمات قال إن جماعة الإخوان تًعلّم أعضاءها أن الإعلام ليس مصدرا للتلقي، وأن الجماعة تعتبر أن تعاونها مع شخصية من خارج التنظيم هو بمثابة سلم موقت معه. والجماعة كانت من أوائل من استغل شبكة الانترنت لبث أفكارها وهي أنشأت مواقع ومنتديات الكترونية عدة.
قادة النفط
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة د. إبراهيم المهنا أشار إلى أن السعودية ودول منظمة الأوبك تسعيان إلى فصل السياسة عن البترول. وفي مقابلة مع برنامج " الندوة" أشار إلى أن الطلب على البترول واستدامته يعتمد على الاقتصاد العالمي
لافتاً إلى أن ما وصفه بالهجوم الأخير على السعودية له خلفيات سياسية. المهنا ذكّر بأن استهداف استقرار السوق موجود من قبل قيام منظمة الأوبك. وعن مستقبل أسواق الطاقة توقع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة أن يصبح المركز الأول لهذه الأسواق في نيويورك ولندن، لأن الولايات المتحدة هي أكبر دولة منتجة ومستهلكة للبترول. وعن مكافحة التلوث أشار إلى أن السعودية تسعى إلى تخفيض انبعاثات البترول.
التاريخ السعودي كيف ولماذا؟
برنامج "الندوة" يناقش مع المؤرخ السعودي د. محمد آل زلفة مسألة التاريخ السعودي. أل زلفة يلفت إلى أن: اليقظة العربية التي انطلقت من الجزيرة العربية تعرضت لكثير من التشويه، ولولا وجود مكة والمدينة المنورة لربما لم يرد ذكر للسعودية في كتابات الآخرين. إن قيام الدولة السعودية شكّل تهديدا لمصالح الدول الاستعمارية وللدولة العثمانية، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته السعودية في توطيد الأمن في البر والبحر. ويطالب محمد آل زلفة بتأسيس مدرسة تاريخية سعودية تقوم على أسس علمية سليمة وإلى تأهيل صناع المحتوى لكتابة التاريخ السعودي على مواقع التواصل.
أوبك السياسة والاقتصاد
برنامج " الندوة" يناقش هذا الأسبوع مع خبيرين في شؤون الطاقة قرار أوبك بلس الأخير تخفيض انتاج النفط. الباحث في شؤون الطاقة فهد بن جمعة أكد أن أوبك بلاس غلّبت الجانب الاقتصادي على أي جانب آخر. ونبّه من أن ارتفاع أسعار النفط سيتسبب بمشاكل اقتصادية في مختلف دول العالم. ولفت إلى أنه لا بديل حاليا عن النفط والغاز. وعن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حيال قرارات أوبك بلس قال: إن ارتفاع أسعار النفط وقلة المعروض من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. بدوره الباحث في شؤون النفط وليد خدوري قلّل من تبعات قرار أوبك بلس الأخير لافتا إلى أن خفض انتاج النفط كان بنسبة 1.5% فقط، وأن بعض دول الغرب عادت إلى استخدام الفحم الحجري والطاقة النووية بسبب قرارات خاطئة اتخذتها حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستورد كمية محدودة من النفط من دول أوبك بلس عموما والسعودية خصوصا.
استدعاء العروبة
برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع موضوع التضامن العربي وإمكانات تحقيقه حالياً.
الكاتب والباحث السعودي د. جاسر الحربش يتحدث عن مفهوم العروبة معتبرا أنها تجمّع حضاري وديني وثقافي له مفاهيم معينة للعيش المشترك، والتجارب السياسية السابقة كانت مشاريع فئوية وليست تنموية وكيف أصبح العرب في غياب التضامن العربي وكيف أنقذ التضامن العربي العراق في حربه مع إيران، وتصدى لأحداث الدوار في البحرين، وأنقذ مصر من محاولة "الإخوان" الاستيلاء على السلطة. المستشار السياسي لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية د. عمرو الشوبكي دعا إلى التفريق بين الفكرة وتطبيقاتها، وقال إن التجارب التي قفزت فوق الهوية الوطنية في أي بلد، قد فشلت. أضاف: يجب عدم الاكتفاء بالجانب الاقتصادي كمثال للتضامن العربي، إنما يقتضي إيجاد مضمون سياسي قائم على التمسك بالدولة ورفض مشاريع التفكيك. عمرو الشوبكي لفت إلى وجود رفض عربي للهيمنة الإيرانية على الشأن العراقي.
الإخوان والإعلام