الإخوان والإعلام

برنامج " الندوة" يناقش هذا الأسبوع مع خبيرين في شؤون الطاقة قرار أوبك بلس الأخير تخفيض انتاج النفط. الباحث في شؤون الطاقة فهد بن جمعة أكد أن أوبك بلاس غلّبت الجانب الاقتصادي على أي جانب آخر. ونبّه من أن ارتفاع أسعار النفط سيتسبب بمشاكل اقتصادية في مختلف دول العالم. ولفت إلى أنه لا بديل حاليا عن النفط والغاز. وعن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حيال قرارات أوبك بلس قال: إن ارتفاع أسعار النفط وقلة المعروض من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. بدوره الباحث في شؤون النفط وليد خدوري قلّل من تبعات قرار أوبك بلس الأخير لافتا إلى أن خفض انتاج النفط كان بنسبة 1.5% فقط، وأن بعض دول الغرب عادت إلى استخدام الفحم الحجري والطاقة النووية بسبب قرارات خاطئة اتخذتها حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستورد كمية محدودة من النفط من دول أوبك بلس عموما والسعودية خصوصا.