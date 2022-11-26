ملحمة الأرجنتين وسحر الكرة

أشار د. فايز الشهري المستشار في مجال الإعلام والاتصال إلى أن الإعلام هو ركن أساس من أركان عمل جماعة "الإخوان المسلمين". وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الشهري إلى أن مؤسس جماعة الإخوان حسن البناء عمد إلى اختيار المجموعة الأولى من مساعديه ممن لا يناقشونه. أسس البنا مجلة الإخوان المسلمين ثم مجلة النذير. مجلة الدعوة الإخوانية كانت توزع سبعين ألف نسخة في الأسبوع في سبعينيات القرن الفائت. الضيف الثاني في البرنامج هيثم أبوزيد الباحث في المؤسسات الدينية والتنظيمات قال إن جماعة الإخوان تًعلّم أعضاءها أن الإعلام ليس مصدرا للتلقي، وأن الجماعة تعتبر أن تعاونها مع شخصية من خارج التنظيم هو بمثابة سلم موقت معه. والجماعة كانت من أوائل من استغل شبكة الانترنت لبث أفكارها وهي أنشأت مواقع ومنتديات الكترونية عدة.

