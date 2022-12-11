مرة أخرى.. هل ماتت الصحافة؟
رأى الصحافي جاسر الجاسر أنه ما دام هناك حياة وبشر وقصص ستبقى الصحافة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الجاسر إلى أنه قد تنتهي مؤسسات وصحف ووكالات أنباء ما لم تواكب المعطيات الجديدة وأن الضعف في أداء الصحافة التقليدية أدى إلى تناقص شعبيتها. مؤسسات الصحافة السعودية لم تهتم بالتطوير أو التدريب والفراغ الذي تركته مؤسسات الصحافة سيملؤه "مشاهير السوشيال ميديا"، ولكن هذه المواقع لن تُخرّج صحافيا ممتازا. الضيف الثاني في البرنامج الصحافي محمود الشربيني قال إن الصحافة الورقية شارفت على الانتهاء وأن هناك صحافة الآن على منصات التواصل الاجتماعي لكن فكرة المواطن الصحافي ما زالت في بدايتها وأن صدقية الخبر غير مرتبطة بالمواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات الصحافة الكبرى.
الدراما بين التاريخ والخيال
رأى رجا العتيبي المخرج والكاتب السعودي أن أعمال الدراما التاريخية هي أعمال تجارية أو موجهة سياسيا. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت العتيبي إلى أن مسلسلا The Crown والزير سالم، مليئان بالمغالطات، ويمكن تناول التاريخ في الدراما كعنصر يتقاطع مع مشكلات العصر، وأنه لا يتخيل أن كاتب السيناريو أو المنتج لا يعرفان نظرية المحاكاة. الضيف الثاني في البرنامج الصحافي عادل درويش قال إن رؤساء وزراء سابقون لبريطانيا أكدوا وجود اختلاق لأحداث في مسلسل The Crown، وأن الأجيال الحالية تكتسب معلوماتها التاريخية من الدراما التلفزيونية. أفلام الحرب العالمية الثانية الموجهة لم تكن تاريخية، ومنتجو الدراما التاريخية يبحثون عن الخلافات من أجل الترويج لأعمالهم.
ملحمة الأرجنتين وسحر الكرة
أكدت د. منى الغريبي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية أن تطور الرياضة السعودية يلتقي مع رؤية 2030. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفتت الغريبي إلى أن رؤية 2030 هي نقلة نوعية للسعودية وأن كرة القدم تحولت إلى مشروع تنموي إنساني وأنه لا يمكن أن نفك ارتباط الرياضة بالمؤثرات الاجتماعية والسياسية، فالرياضة تعكس هوية المجتمع لنفسه وللعالم. الضيف الثاني في البرنامج د. موسى برهوم أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بدبي قال إن شعبية كرة القدم حولتها إلى منتج يتم استثماره اقتصاديا وسياسيا وأيديولوجيا، والجماهير التي تهتف في المدرجات، هي نفسها التي تقترع في صندوق الانتخابات. ودعا إلى الاستثمار في ما تمثله من قيم نبيلة.
التطرف المناخي
ذكّر د. فرحان الجعيدي الأكاديمي المتخصص في قضايا البيئة إلى أن السعودية طرحت مبادرتين، تمثلان 5% من المساهمات العالمية في مواجهة التغير المناخي. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الجعيدي إلى أن الوعي بقضايا البيئة بدأ منذ الثورة الصناعية الكبرى. البيئة يتشارك فيها الجميع ولا تعترف بالحدود السياسية، واستغلال التغير المناخي لأهداف سياسية أو اقتصادية مرفوض، والمتشكك والمؤيد لقضايا التغير المناخي لديهما حججهما. الضيفة الثانية في البرنامج د. عزة هاشم، الخبيرة في شؤون الإرهاب قالت إن تصاعد ممارسات جماعات البيئة المتشددة أدى إلى إدراجها كجريمة يعاقب عليها القانون، وجماعات البيئة المتشددة هدفها ابتزاز الأنظمة. الفراغ الذي يعاني منه بعض الشباب الأوروبي يدفعهم إلى الانضمام إلى جماعات متشددة وليس هناك هدف واحد يجمعهم تحت مظلتها.
الإخوان والإعلام
أشار د. فايز الشهري المستشار في مجال الإعلام والاتصال إلى أن الإعلام هو ركن أساس من أركان عمل جماعة "الإخوان المسلمين". وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الشهري إلى أن مؤسس جماعة الإخوان حسن البناء عمد إلى اختيار المجموعة الأولى من مساعديه ممن لا يناقشونه. أسس البنا مجلة الإخوان المسلمين ثم مجلة النذير. مجلة الدعوة الإخوانية كانت توزع سبعين ألف نسخة في الأسبوع في سبعينيات القرن الفائت. الضيف الثاني في البرنامج هيثم أبوزيد الباحث في المؤسسات الدينية والتنظيمات قال إن جماعة الإخوان تًعلّم أعضاءها أن الإعلام ليس مصدرا للتلقي، وأن الجماعة تعتبر أن تعاونها مع شخصية من خارج التنظيم هو بمثابة سلم موقت معه. والجماعة كانت من أوائل من استغل شبكة الانترنت لبث أفكارها وهي أنشأت مواقع ومنتديات الكترونية عدة.
مرة أخرى.. هل ماتت الصحافة؟