الوجه الحقيقي لطالبان
يستضيف برنامج "الندوة" محمد قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني السابق، للحديث عن الأوضاع في أفغانستان في ظل حكم طالبان، وكيف أن الحركة لم تختلف أو تتغير عما ادعته بعد تسلمها مقاليد الحكم في ذلك البلد.
"حليمي" يتطرق أيضا إلى أوضاع النساء في أفغانستان، ومنعهن من التعليم، في مقابل أن أغلب أبناء وبنات قيادات طالبان يدرسون في جامعات بالخارج.
كما تستضيف الحلقة الصحافي الأفغاني أحمد سيد، للحديث عن قرار منع طالبان الفتيات والنساء من التعليم، ومدى دلالة هذا القرار على قصور في الدبلوماسية، إضافة إلى سيطرة الجناح المتشدد في الحركة على الجناح المعتدل.
الأكاديميون الغربيون والسعودية
يتطرق عبدالله آل ربح، وهو أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي الأميركية، في برنامج "الندوة" إلى تفجير أبراج الخبر العام 1996 في السعودية، وكيف أن رواية الأحداث اقتصرت على الجانب الأميركي فقط.
آل ربح يلفت أيضا إلى أن منظمة "حزب الله الحجاز" بقيت مجهولة مقارنة بالحركة الشيرازية التي ظهرت مع حادث الحج العام 1987، ودلالة تسمية الشيرازيين لأنفسهم بـ"الجزيريين" ومدى قربهم من أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين في الفكر.
الصحوة والتكتيك الجديد
يرى الكاتب والباحث السوداني محمد جميل أحمد أنه من المبكر القول، إن الإسلاميين فقدوا كامل حظوظهم في السودان. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أحمد إلى أن ضعف الوعي يسهم بشكل كبير في انتشار أفكار الإسلام السياسي الذي يقوم أساسا على استبدال خطاب المعرفة بخطاب الهوية، معتبرا أن السودان هو البلد الوحيد الذي شهد الجريمة الكاملة للإسلام السياسي.
من جانب آخر يرى الضيف الثاني في البرنامج، الباحث الأردني والخبير في قضايا الأمن الاستراتيجي، عمر الرداد، أن الإسلام السياسي يقدم نفسه كرأس حربة للدفاع عن الهوية ضد الغرب، متمكناً أي - الإسلام السياسي - من اختراق بعض مؤسسات الدول العربية.
الرداد أشار إلى أن حركات الإسلام السياسي لا تستسلم بسهولة، مستخدمة أدوات حديثة مع أخرى قديمة للوصول إلى أهدافها، ضاربا مثلا بجماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك استثمارات بمليارات الدولارات وتدير جيوشا إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي أسوة بحركات وأحزاب أخرى من الإسلام السياسي.
مرة أخرى.. هل ماتت الصحافة؟
رأى الصحافي جاسر الجاسر أنه ما دام هناك حياة وبشر وقصص ستبقى الصحافة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الجاسر إلى أنه قد تنتهي مؤسسات وصحف ووكالات أنباء ما لم تواكب المعطيات الجديدة وأن الضعف في أداء الصحافة التقليدية أدى إلى تناقص شعبيتها. مؤسسات الصحافة السعودية لم تهتم بالتطوير أو التدريب والفراغ الذي تركته مؤسسات الصحافة سيملؤه "مشاهير السوشيال ميديا"، ولكن هذه المواقع لن تُخرّج صحافيا ممتازا. الضيف الثاني في البرنامج الصحافي محمود الشربيني قال إن الصحافة الورقية شارفت على الانتهاء وأن هناك صحافة الآن على منصات التواصل الاجتماعي لكن فكرة المواطن الصحافي ما زالت في بدايتها وأن صدقية الخبر غير مرتبطة بالمواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات الصحافة الكبرى.
الدراما بين التاريخ والخيال
رأى رجا العتيبي المخرج والكاتب السعودي أن أعمال الدراما التاريخية هي أعمال تجارية أو موجهة سياسيا. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت العتيبي إلى أن مسلسلا The Crown والزير سالم، مليئان بالمغالطات، ويمكن تناول التاريخ في الدراما كعنصر يتقاطع مع مشكلات العصر، وأنه لا يتخيل أن كاتب السيناريو أو المنتج لا يعرفان نظرية المحاكاة. الضيف الثاني في البرنامج الصحافي عادل درويش قال إن رؤساء وزراء سابقون لبريطانيا أكدوا وجود اختلاق لأحداث في مسلسل The Crown، وأن الأجيال الحالية تكتسب معلوماتها التاريخية من الدراما التلفزيونية. أفلام الحرب العالمية الثانية الموجهة لم تكن تاريخية، ومنتجو الدراما التاريخية يبحثون عن الخلافات من أجل الترويج لأعمالهم.
الوجه الحقيقي لطالبان