تنوع الحضارات بالجزيرة العربية
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عن أبرز الحضارات التي مرت على الجزيرة العربية وأبرز الحضارات المجاورة لها، وكانت على اتصال وثيق بها، وكيف تفاعلت هذه المحطات مع الجزيرة العربية من أجل إنتاج ثقافة وهوية جديدة.
أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سليمان الذييب يرى أن الجزيرة العربية غنية بالمراكز الحضارية والممالك التي تعاقبت عبر العصور. مملكة ديدان هي من أقدم الممالك في الجزيرة العربية، وتعدد الأديان والأعراق فيها هو دليل على مدى انفتاح مجتمعها.، الذييب أشار إلى أن هيئة الآثار السعودية اكتشفت نقشين في حائل، يعودان إلى نوبيد، آخر ملوك بابل وتعود النقوش المستكشفة إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
أزمة الدراسات الإسلامية
رأى دكتور محمد أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر أن الدراسات والرسائل العلمية الحالية، لا تخدم المجتمع. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أبو عاصي إلى أنه يجب أن تركز الدراسات الإسلامية على دائرة المسكوت عنه في الإسلام، وضرورة التركيز على المشكلة وطريقة حلها، وأن هناك مشكلة في التواصل بين لغة التراث القديمة والكتابة الحديثة وأن العقل الدراسي في الشريعة الإسلامية هو أسير الجزئيات ويجب تنشئة الطالب على مناهج فكرية وعقلية وكذلك يجب تنقيح كتب التراث والتفسير.
الوجه الحقيقي لطالبان
يستضيف برنامج "الندوة" محمد قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني السابق، للحديث عن الأوضاع في أفغانستان في ظل حكم طالبان، وكيف أن الحركة لم تختلف أو تتغير عما ادعته بعد تسلمها مقاليد الحكم في ذلك البلد.
"حليمي" يتطرق أيضا إلى أوضاع النساء في أفغانستان، ومنعهن من التعليم، في مقابل أن أغلب أبناء وبنات قيادات طالبان يدرسون في جامعات بالخارج.
كما تستضيف الحلقة الصحافي الأفغاني أحمد سيد، للحديث عن قرار منع طالبان الفتيات والنساء من التعليم، ومدى دلالة هذا القرار على قصور في الدبلوماسية، إضافة إلى سيطرة الجناح المتشدد في الحركة على الجناح المعتدل.
الأكاديميون الغربيون والسعودية
يتطرق عبدالله آل ربح، وهو أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي الأميركية، في برنامج "الندوة" إلى تفجير أبراج الخبر العام 1996 في السعودية، وكيف أن رواية الأحداث اقتصرت على الجانب الأميركي فقط.
آل ربح يلفت أيضا إلى أن منظمة "حزب الله الحجاز" بقيت مجهولة مقارنة بالحركة الشيرازية التي ظهرت مع حادث الحج العام 1987، ودلالة تسمية الشيرازيين لأنفسهم بـ"الجزيريين" ومدى قربهم من أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين في الفكر.
الصحوة والتكتيك الجديد
يرى الكاتب والباحث السوداني محمد جميل أحمد أنه من المبكر القول، إن الإسلاميين فقدوا كامل حظوظهم في السودان. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أحمد إلى أن ضعف الوعي يسهم بشكل كبير في انتشار أفكار الإسلام السياسي الذي يقوم أساسا على استبدال خطاب المعرفة بخطاب الهوية، معتبرا أن السودان هو البلد الوحيد الذي شهد الجريمة الكاملة للإسلام السياسي.
من جانب آخر يرى الضيف الثاني في البرنامج، الباحث الأردني والخبير في قضايا الأمن الاستراتيجي، عمر الرداد، أن الإسلام السياسي يقدم نفسه كرأس حربة للدفاع عن الهوية ضد الغرب، متمكناً أي - الإسلام السياسي - من اختراق بعض مؤسسات الدول العربية.
الرداد أشار إلى أن حركات الإسلام السياسي لا تستسلم بسهولة، مستخدمة أدوات حديثة مع أخرى قديمة للوصول إلى أهدافها، ضاربا مثلا بجماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك استثمارات بمليارات الدولارات وتدير جيوشا إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي أسوة بحركات وأحزاب أخرى من الإسلام السياسي.
تنوع الحضارات بالجزيرة العربية