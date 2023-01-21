تنوع الحضارات في الجزيرة العربية – الجزء الثاني
يتابع برنامج "الندوة" عرض أبرز الحضارات التي مرت على الجزيرة العربية ونشأت من داخلها ويسلط الضوء في هذه الحلقة عن أهم الحضارات الخارجية التي احتكت بالجزيرة العربية وتأثرت بها. أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سليمان الذييب يرى الجزيرة العربية احتكت ثقافيا وتجاريا مع حضارات بلاد الرافدين ومصر وسوريا الكبرى كما يرى الذييب أن طريق الحرير تعكس التواصل الحضاري والتجاري مع الصين والهند، ويرى أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن المتاحف الأثرية يجب أن تكون تحت مظلة هيئة الآثار وأن تكون تثقيفية وتعليمية.
تنوع الحضارات بالجزيرة العربية
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عن أبرز الحضارات التي مرت على الجزيرة العربية وأبرز الحضارات المجاورة لها، وكانت على اتصال وثيق بها، وكيف تفاعلت هذه المحطات مع الجزيرة العربية من أجل إنتاج ثقافة وهوية جديدة.
أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سليمان الذييب يرى أن الجزيرة العربية غنية بالمراكز الحضارية والممالك التي تعاقبت عبر العصور. مملكة ديدان هي من أقدم الممالك في الجزيرة العربية، وتعدد الأديان والأعراق فيها هو دليل على مدى انفتاح مجتمعها.، الذييب أشار إلى أن هيئة الآثار السعودية اكتشفت نقشين في حائل، يعودان إلى نوبيد، آخر ملوك بابل وتعود النقوش المستكشفة إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
أزمة الدراسات الإسلامية
رأى دكتور محمد أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر أن الدراسات والرسائل العلمية الحالية، لا تخدم المجتمع. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أبو عاصي إلى أنه يجب أن تركز الدراسات الإسلامية على دائرة المسكوت عنه في الإسلام، وضرورة التركيز على المشكلة وطريقة حلها، وأن هناك مشكلة في التواصل بين لغة التراث القديمة والكتابة الحديثة وأن العقل الدراسي في الشريعة الإسلامية هو أسير الجزئيات ويجب تنشئة الطالب على مناهج فكرية وعقلية وكذلك يجب تنقيح كتب التراث والتفسير.
الوجه الحقيقي لطالبان
يستضيف برنامج "الندوة" محمد قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني السابق، للحديث عن الأوضاع في أفغانستان في ظل حكم طالبان، وكيف أن الحركة لم تختلف أو تتغير عما ادعته بعد تسلمها مقاليد الحكم في ذلك البلد.
"حليمي" يتطرق أيضا إلى أوضاع النساء في أفغانستان، ومنعهن من التعليم، في مقابل أن أغلب أبناء وبنات قيادات طالبان يدرسون في جامعات بالخارج.
كما تستضيف الحلقة الصحافي الأفغاني أحمد سيد، للحديث عن قرار منع طالبان الفتيات والنساء من التعليم، ومدى دلالة هذا القرار على قصور في الدبلوماسية، إضافة إلى سيطرة الجناح المتشدد في الحركة على الجناح المعتدل.
الأكاديميون الغربيون والسعودية
يتطرق عبدالله آل ربح، وهو أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي الأميركية، في برنامج "الندوة" إلى تفجير أبراج الخبر العام 1996 في السعودية، وكيف أن رواية الأحداث اقتصرت على الجانب الأميركي فقط.
آل ربح يلفت أيضا إلى أن منظمة "حزب الله الحجاز" بقيت مجهولة مقارنة بالحركة الشيرازية التي ظهرت مع حادث الحج العام 1987، ودلالة تسمية الشيرازيين لأنفسهم بـ"الجزيريين" ومدى قربهم من أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين في الفكر.
تنوع الحضارات في الجزيرة العربية – الجزء الثاني