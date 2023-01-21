تنوع الحضارات في الجزيرة العربية – الجزء الثاني

يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عن أبرز الحضارات التي مرت على الجزيرة العربية وأبرز الحضارات المجاورة لها، وكانت على اتصال وثيق بها، وكيف تفاعلت هذه المحطات مع الجزيرة العربية من أجل إنتاج ثقافة وهوية جديدة.

أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سليمان الذييب يرى أن الجزيرة العربية غنية بالمراكز الحضارية والممالك التي تعاقبت عبر العصور. مملكة ديدان هي من أقدم الممالك في الجزيرة العربية، وتعدد الأديان والأعراق فيها هو دليل على مدى انفتاح مجتمعها.، الذييب أشار إلى أن هيئة الآثار السعودية اكتشفت نقشين في حائل، يعودان إلى نوبيد، آخر ملوك بابل وتعود النقوش المستكشفة إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

