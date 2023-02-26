يوم التأسيس..مظاهر الدولة وأوهام التاريخ

ذكّر راشد بن عساكر الباحث والمؤرخ السعودي بأن أسرة آل سعود موجودة في منطقة العارض منذ القدم وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت بن عساكر إلى أن قبيلة بني حنيفة تسيطر على المنطقة الشرقية منذ ما قبل الإسلام، وأن الأسرة السعودية هي من أطول الأسر التي حكمت محلياً وإقليمياً. كان محمد بن سعود أول من وحّد أجزاء الدرعية وتطلع إلى فرض الأمن في الرياض. قبل محمد بن سعود لم تكن هناك قوة سياسية قادرة على توطيد الأمن، وهو استطاع تحقيق الاستقرار الذي طالبت به النخب.