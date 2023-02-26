يوم التأسيس..مظاهر الدولة وأوهام التاريخ
أشار د. راشد بن عساكر الباحث والمؤرخ السعودي إلى أن الأسرة السعودية هي رمز لجميع عائلات المملكة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت إلى أن محمد بن سعود سعى لوضع حد للأطراف المتناحرة في المنطقة، وعبد العزيز بن سعود استكمل هذه المسيرة وأدخل الرياض في كنف الدولة السعودية. المؤرخون الأجانب والمختلفون مع الدولة أشادوا بضبط الأمن في هذه الفترة. برزت الدرعية في بنائها العمراني وتطورها الحضاري في تلك الفترة، ويعد قصر سلوى من أبرز ملامح هذا التطور والبحث العلمي سيكشف المزيد من تاريخ السعودية.
يوم التأسيس.. قصة الأمن
ذكّر راشد بن عساكر الباحث والمؤرخ السعودي بأن أسرة آل سعود موجودة في منطقة العارض منذ القدم وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت بن عساكر إلى أن قبيلة بني حنيفة تسيطر على المنطقة الشرقية منذ ما قبل الإسلام، وأن الأسرة السعودية هي من أطول الأسر التي حكمت محلياً وإقليمياً. كان محمد بن سعود أول من وحّد أجزاء الدرعية وتطلع إلى فرض الأمن في الرياض. قبل محمد بن سعود لم تكن هناك قوة سياسية قادرة على توطيد الأمن، وهو استطاع تحقيق الاستقرار الذي طالبت به النخب.
في حضرة الشعراوي
أشار طارق الشناوي الصحافي والناقد الفني أن محمد الشعراوي متغلغل في الثقافة الشعبية المصرية والعربية وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الشناوي إلى أن الشعراوي كان يمتلك كاريزما وكان مثقفا دينيا ولغويا والمثقفون رأوا أن أفكاره رجعية، وأن هناك تقديس لبعض الشخصيات سواء رجال دين أو زعماء والفن ليست له علاقة بمقياس الدين وإنما يقاس بعلم الجمال وأن الشعراوي لم يحرم الفن ولكن وضع له معايير تقتله و الرسالة التي تحرم الفن صوتها أعلى من التي تبيحه.
التاريخ السعودي والشعر الشعبي
يتناول برنامج "الندوة" هذا الأسبوع دور الشعر الشعبي في الإضاءة على التاريخ السعودي والجزيرة العربية؟ هل كان الشعر الشعبي مزدهرا في عهد الدولة السعودية الأولى؟
الباحث والمحقق في التاريخ الأدب الشعبي السعودي سعد الحافي يرى أن الشعر قديما كان يشكّل الوثيقة التاريخية التي تؤشر إلى حياة المجتمع، وأن الشعر الشعبي هو كنز. "الحافي" أشار إلى أنه تم اكتشاف 85 شاعر و140 نصا من الشعر الشعبي يعود تاريخها إلى الدولة السعودية الأولى.
الحافي يرى أن المراكز الثقافية أهملت الأدب الشعبي السعودي والملك سلمان بن عبد العزيز طلب إضافة الشعر الشعبي إلى موسوعة الملك عبد العزيز للشعر العربي، وبالفعل تم تقديم 7 مجلدات من الشعر العربي
إلى مشروع موسوعة الملك عبد العزيز.
تنوع الحضارات في الجزيرة العربية – الجزء الثاني
يتابع برنامج "الندوة" عرض أبرز الحضارات التي مرت على الجزيرة العربية ونشأت من داخلها ويسلط الضوء في هذه الحلقة عن أهم الحضارات الخارجية التي احتكت بالجزيرة العربية وتأثرت بها. أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سليمان الذييب يرى الجزيرة العربية احتكت ثقافيا وتجاريا مع حضارات بلاد الرافدين ومصر وسوريا الكبرى كما يرى الذييب أن طريق الحرير تعكس التواصل الحضاري والتجاري مع الصين والهند، ويرى أستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن المتاحف الأثرية يجب أن تكون تحت مظلة هيئة الآثار وأن تكون تثقيفية وتعليمية.
يوم التأسيس..مظاهر الدولة وأوهام التاريخ