حديث الراية السعودية
يستضيف برنامج "الندوة" هذا الأسبوع الباحث التاريخي عدنان الطريف الذي يتحدث عن تاريخ الرايات السعودية. من أوائل من خط العلم السعودي كان عمر الحسني. وفي العام 1926 ولاحقا تم تكليف عبد الرحيم البخاري بتطريز العلم. مؤسس المملكة الملك عبد العزيز كلف الهيئة الاستشارية بتصميم العلم والعملة في العام 1926. الراية السعودية كانت متطابقة، من الدولة الأولى حتى بدايات الدولة الثالثة. ويشرح الطريف كيف تطور شكل العلم السعودي وصولا إلى يومنا هذا. وكشف الباحث السعودي أنه يملك وثيقة أصلية موقعة من الملك عبد العزيز تتحدث عن الراية؟
الحنين إلى الملكيّات
أشار الكاتب والمحلل السياسي عادل بن حمزة إلى أن الدول المَلكية العربية تصدرت ترتيب مؤشرات الرخاء في العالم العربي. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت بن حمزة إلى أن التاريخ عامل مؤثر في ترسيخ النظام الملكي. المواطن في العالم يبحث بالدرجة الأولى عن مصالحه، وإن الاستقرار هو عامل أساس للنجاح الاقتصادي. الضيف الثاني في البرنامج، الكاتب والمحلل السياسي منيف الحربي قال إن السعودية هي العاصمة الملكية الأولى في الوطن العربي، وأن النظام الملكي السعودي مستمر لأنه ابن بيئته. أضاف إن الوطن العربي يبحث عن الأمن والتنمية بغض النظر عن شكل النظام السياسي.
الأحلام الجهادية بأوكرانيا
أشار ماهر فرغلي الباحث في الحركات المتطرفة إلى أن التنظيمات المتشددة تنتشر في بؤر التوتر. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت فرغلي إلى أن الجماعات "الجهادية" تقوم بأنشطتها ثم تبحث عن دليل شرعي لها. أضاف: التنظيمات الإسلامية لها ثأر على روسيا منذ أحداث سوريا. وإذا استمرت الحرب سيزيد عدد المشاركين من هذه الجماعات، والغرب ليس لديه مشكلة في دعم الحركات المتشددة، طالما أن ذلك يصب في مصلحته. نجيب غلاب الباحث السياسي، قال إن إيران والتنظيمات التابعة لها انحازت في شكل كامل إلى روسيا، وتجربة توظيف الجهاد في إدارة الصراعات بين الدول أثبتت فشلها. جماعات البيئة المتشددة، هدفها ابتزاز الأنظمة.
يوم التأسيس..مظاهر الدولة وأوهام التاريخ
أشار د. راشد بن عساكر الباحث والمؤرخ السعودي إلى أن الأسرة السعودية هي رمز لجميع عائلات المملكة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت إلى أن محمد بن سعود سعى لوضع حد للأطراف المتناحرة في المنطقة، وعبد العزيز بن سعود استكمل هذه المسيرة وأدخل الرياض في كنف الدولة السعودية. المؤرخون الأجانب والمختلفون مع الدولة أشادوا بضبط الأمن في هذه الفترة. برزت الدرعية في بنائها العمراني وتطورها الحضاري في تلك الفترة، ويعد قصر سلوى من أبرز ملامح هذا التطور والبحث العلمي سيكشف المزيد من تاريخ السعودية.
يوم التأسيس.. قصة الأمن
ذكّر راشد بن عساكر الباحث والمؤرخ السعودي بأن أسرة آل سعود موجودة في منطقة العارض منذ القدم وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت بن عساكر إلى أن قبيلة بني حنيفة تسيطر على المنطقة الشرقية منذ ما قبل الإسلام، وأن الأسرة السعودية هي من أطول الأسر التي حكمت محلياً وإقليمياً. كان محمد بن سعود أول من وحّد أجزاء الدرعية وتطلع إلى فرض الأمن في الرياض. قبل محمد بن سعود لم تكن هناك قوة سياسية قادرة على توطيد الأمن، وهو استطاع تحقيق الاستقرار الذي طالبت به النخب.
حديث الراية السعودية