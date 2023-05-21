هوية السودان
يرى الباحث والكاتب السوداني دكتور أحمد صادق إلى أن جوهر الصراع في السودان سببه الهوية. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت صادق إلى أن السودان بلد بالغ التعقيد ثقافيا وأن اللغة العربية كانت شائعة في السودان قبل دخول الإسلام إلى البلاد. صادق أكد أن تجارب الاستعمار جعلت سردية الهوية في السودان أكثر تعقيداً، والسودان كان دائماً واجهة لصراعات إثنية وعرقية في المنطقة، وهو ما أخّر قيام دولة وطنية سودانية حتى ألان.
تقلبات وتحولات الإخوان
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع مع الكاتب والباحث السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي عن التصريحات الأخيرة لطارق السويدان. بن بجاد يرى أن السعودية هي هدف لجماعة "الإخوان المسلمين" منذ تأسيس الجماعة على يد حسن البنا، واعتبر أن ما صرّح به طارق السويدان ليس زلة لسان، إنما عقيدة إخوانية راسخة. أضاف إن جماعة "الإسلام السياسي" تطور نفسها بما تتلائم مع كل مرحلة وتستخدم هذه الجماعات الإسلام كشعار لتحقيق أهدافها السياسية وهو الوصول للسلطة، وحذر الكاتب والباحث السعودي من أن لغة الخطابات الصحوية تغيرت، ولكنها مازالت تحمل الهدف والمفهوم ذاته. وختم بن بجاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضى على الصحوة في السعودية من خلال حزمه ورؤيته المستقبلية.
حديث الراية السعودية
يستضيف برنامج "الندوة" هذا الأسبوع الباحث التاريخي عدنان الطريف الذي يتحدث عن تاريخ الرايات السعودية. من أوائل من خط العلم السعودي كان عمر الحسني. وفي العام 1926 ولاحقا تم تكليف عبد الرحيم البخاري بتطريز العلم. مؤسس المملكة الملك عبد العزيز كلف الهيئة الاستشارية بتصميم العلم والعملة في العام 1926. الراية السعودية كانت متطابقة، من الدولة الأولى حتى بدايات الدولة الثالثة. ويشرح الطريف كيف تطور شكل العلم السعودي وصولا إلى يومنا هذا. وكشف الباحث السعودي أنه يملك وثيقة أصلية موقعة من الملك عبد العزيز تتحدث عن الراية؟
الحنين إلى الملكيّات
أشار الكاتب والمحلل السياسي عادل بن حمزة إلى أن الدول المَلكية العربية تصدرت ترتيب مؤشرات الرخاء في العالم العربي. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت بن حمزة إلى أن التاريخ عامل مؤثر في ترسيخ النظام الملكي. المواطن في العالم يبحث بالدرجة الأولى عن مصالحه، وإن الاستقرار هو عامل أساس للنجاح الاقتصادي. الضيف الثاني في البرنامج، الكاتب والمحلل السياسي منيف الحربي قال إن السعودية هي العاصمة الملكية الأولى في الوطن العربي، وأن النظام الملكي السعودي مستمر لأنه ابن بيئته. أضاف إن الوطن العربي يبحث عن الأمن والتنمية بغض النظر عن شكل النظام السياسي.
الأحلام الجهادية بأوكرانيا
أشار ماهر فرغلي الباحث في الحركات المتطرفة إلى أن التنظيمات المتشددة تنتشر في بؤر التوتر. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت فرغلي إلى أن الجماعات "الجهادية" تقوم بأنشطتها ثم تبحث عن دليل شرعي لها. أضاف: التنظيمات الإسلامية لها ثأر على روسيا منذ أحداث سوريا. وإذا استمرت الحرب سيزيد عدد المشاركين من هذه الجماعات، والغرب ليس لديه مشكلة في دعم الحركات المتشددة، طالما أن ذلك يصب في مصلحته. نجيب غلاب الباحث السياسي، قال إن إيران والتنظيمات التابعة لها انحازت في شكل كامل إلى روسيا، وتجربة توظيف الجهاد في إدارة الصراعات بين الدول أثبتت فشلها. جماعات البيئة المتشددة، هدفها ابتزاز الأنظمة.
هوية السودان