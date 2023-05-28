عشرون عام حتى لا ننسى

في الذكرى العشرين الأليمة لأول عملية إرهابية للقاعدة في السعودية في العام 2003، يستعيد برنامج الندوة ذكرى تفجير حي الوشم الذي وقع في العام 2004 ويستضيف لهذه الغاية أحد أبناء الضحايا عبد الرحمن المفيرج والخبير في شؤون الإرهاب حمود الزيادي. المفيرج يعود بالذاكرة إلى تلك اللحظات ويروي كيف تلقى خبر مقتل والده في التفجير، وقتها، وكيف تضامن تلامذة صفه مع مصابه. المفيرج شدد على أن العمل الإرهابي لا يمت إلى الاسلام أو الجهاد بصلة، مبديا ارتياحه إلى أن الجيل الجديد يستطيع التفرقة بين الخطأ والصواب. أما حمود الزيادي فقد دعا إلى تفكيك المنظومة الفكرية للخطابات المتشددة لأن هناك رابط بين الخطاب الصحوي والتنظيمات الإرهابية.