كم نعرف من آثار السعودية
أشارت الباحثة السعودية في علم الآثار والسياحة حصة بنت مروان السديري إلى أن طرق الحج والتجارة أسهمت في وجود حضارات الجزيرة العربية. وفي مقابلة مع برنامج "الندوة" رأت أن التنقيب عن مواقع أثرية بدأ في الفترة الأخيرة وفي شكل كثيف، وما تم اكتشافه حتى الآن، لا يمثل أكثر من 10% من الآثار المطمورة.
السديري توقفت عند مملكة "قيدار" باعتبارها من أقدم حضارات الجزيرة العربية، ولفتت إلى أن المعلومات عنها وصلت عن طريق النقوش الآشورية. وشدّدت على أهمية السكان المحليين كدليل على المسح الأثري. وركزت على أهمية وجود جهة مختصة لحماية الآثار.
فتوحات التاريخ السعودي
أكد الباحث في التاريخ السعودي والأكاديمي دكتور محمد السلامات أنه جمع 118 وثيقة من الأرشيف العثماني تؤرّخ للنضال الوطني السعودي، ضد الغزاة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت السلامات إلى أن الأرشيف العثماني هو المرجعية التاريخية للجزيرة العربية خلال الخمسة قرون الفائتة. كانت الدولة السعودية الأولى، أكبر كيان سياسي سعودي عبر التاريخ. فرنسا خشيت من توسع هذه الدولة فشاركت وحدات من جيشها في الحملة على الدرعية. محمد السلامات توقع ظهور حقائق جديدة عن الجزيرة العربية عند كشف المزيد من وثائق الأرشيف العثماني.
عشرون عام حتى لا ننسى
في الذكرى العشرين الأليمة لأول عملية إرهابية للقاعدة في السعودية في العام 2003، يستعيد برنامج الندوة ذكرى تفجير حي الوشم الذي وقع في العام 2004 ويستضيف لهذه الغاية أحد أبناء الضحايا عبد الرحمن المفيرج والخبير في شؤون الإرهاب حمود الزيادي. المفيرج يعود بالذاكرة إلى تلك اللحظات ويروي كيف تلقى خبر مقتل والده في التفجير، وقتها، وكيف تضامن تلامذة صفه مع مصابه. المفيرج شدد على أن العمل الإرهابي لا يمت إلى الاسلام أو الجهاد بصلة، مبديا ارتياحه إلى أن الجيل الجديد يستطيع التفرقة بين الخطأ والصواب. أما حمود الزيادي فقد دعا إلى تفكيك المنظومة الفكرية للخطابات المتشددة لأن هناك رابط بين الخطاب الصحوي والتنظيمات الإرهابية.
هوية السودان
يرى الباحث والكاتب السوداني دكتور أحمد صادق إلى أن جوهر الصراع في السودان سببه الهوية. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت صادق إلى أن السودان بلد بالغ التعقيد ثقافيا وأن اللغة العربية كانت شائعة في السودان قبل دخول الإسلام إلى البلاد. صادق أكد أن تجارب الاستعمار جعلت سردية الهوية في السودان أكثر تعقيداً، والسودان كان دائماً واجهة لصراعات إثنية وعرقية في المنطقة، وهو ما أخّر قيام دولة وطنية سودانية حتى ألان.
تقلبات وتحولات الإخوان
يتحدث برنامج "الندوة" هذا الأسبوع مع الكاتب والباحث السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي عن التصريحات الأخيرة لطارق السويدان. بن بجاد يرى أن السعودية هي هدف لجماعة "الإخوان المسلمين" منذ تأسيس الجماعة على يد حسن البنا، واعتبر أن ما صرّح به طارق السويدان ليس زلة لسان، إنما عقيدة إخوانية راسخة. أضاف إن جماعة "الإسلام السياسي" تطور نفسها بما تتلائم مع كل مرحلة وتستخدم هذه الجماعات الإسلام كشعار لتحقيق أهدافها السياسية وهو الوصول للسلطة، وحذر الكاتب والباحث السعودي من أن لغة الخطابات الصحوية تغيرت، ولكنها مازالت تحمل الهدف والمفهوم ذاته. وختم بن بجاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضى على الصحوة في السعودية من خلال حزمه ورؤيته المستقبلية.
كم نعرف من آثار السعودية