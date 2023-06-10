كم نعرف من آثار السعودية

أشارت الباحثة السعودية في علم الآثار والسياحة حصة بنت مروان السديري إلى أن طرق الحج والتجارة أسهمت في وجود حضارات الجزيرة العربية. وفي مقابلة مع برنامج "الندوة" رأت أن التنقيب عن مواقع أثرية بدأ في الفترة الأخيرة وفي شكل كثيف، وما تم اكتشافه حتى الآن، لا يمثل أكثر من 10% من الآثار المطمورة.

السديري توقفت عند مملكة "قيدار" باعتبارها من أقدم حضارات الجزيرة العربية، ولفتت إلى أن المعلومات عنها وصلت عن طريق النقوش الآشورية. وشدّدت على أهمية السكان المحليين كدليل على المسح الأثري. وركزت على أهمية وجود جهة مختصة لحماية الآثار.

