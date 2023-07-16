الندوة | مصارعة ماسك وزوكربيرغ
يرى الخبير في تحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعي مهران كيالي أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى حلبة مصارعة بين السياسيين. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت كيالي إلى أن التنافس بين "إيلون ماسك" و"مارك زوكربيرغ" هو تجاري، بالدرجة الأولى. عوائد الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 500 مليار دولار في 2022. رئيسة جمعية الذكاء الاصطناعي في السعودية فاطمة باعثمان قالت إن الصراع التقني بين منصات التواصل الاجتماعي لن يتوقف. ودعت العرب إلى الاسهام في صناعة منصات عالمية للتواصل الاجتماعي. باعثمان رأت أن سهولة الخوارزميات هي المعيار الأول لإقبال المتابعين على المنصات.
التنوير أم التثوير؟
أستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور أحمد سالم دعا إلى ضرورة الانتقال من مفاهيم القبلية والمذهبية إلى مفاهيم المواطنة والدولة الحديثة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" طالب بضرورة اصطناع مفهوم للتنوير خاص بالشرق، يكون مختلفاً عن التجربة الأوروبية. سالم لفت إلى أن عدم حدوث قراءة متجددة للدين، سيقصيه عن الحياة الاجتماعية للأفراد، مع الوقت.
بدوره، أشار الكاتب والباحث عمر الرداد إلى أن العلاقة بين الدين والسياسة موجودة منذ القدم. وأنه كلما كان الحاكم متنورا، كلما زادت فرص الإصلاح الديني. وأن التحولات والإصلاحات التي تشهدها السعودية تقودها السلطة.
أهلا بالشاعر AI
يناقش برنامج "الندوة" دور الذكاء الاصطناعي في انتاج النصوص الأدبية. استاذ النقد والأدب طامي الشمراني لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه كتابة الشعر الذي يحتاج إلى اسلوب خاص وتعبير عن عاطفة الكاتب، فالشعر هو نظام إبداعي وليس نظاماً حسابيا قائما على الرياضيات. في المقابل يرى الدكتور إسلام أبو شنكير الناقد والباحث أن تعامل برامج الذكاء الاصطناعي مع اللغة العربية لم يحقق نتائج جيدة، فالقصص القصيرة التي انتجها كانت مخيبة للآمال. وعزا أبو شنكير ذلك إلى كون برامج الذكاء الاصطناعي مصممة في الأساس للغة الانكليزية.
كم نعرف من آثار السعودية
أشارت الباحثة السعودية في علم الآثار والسياحة حصة بنت مروان السديري إلى أن طرق الحج والتجارة أسهمت في وجود حضارات الجزيرة العربية. وفي مقابلة مع برنامج "الندوة" رأت أن التنقيب عن مواقع أثرية بدأ في الفترة الأخيرة وفي شكل كثيف، وما تم اكتشافه حتى الآن، لا يمثل أكثر من 10% من الآثار المطمورة.
السديري توقفت عند مملكة "قيدار" باعتبارها من أقدم حضارات الجزيرة العربية، ولفتت إلى أن المعلومات عنها وصلت عن طريق النقوش الآشورية. وشدّدت على أهمية السكان المحليين كدليل على المسح الأثري. وركزت على أهمية وجود جهة مختصة لحماية الآثار.
فتوحات التاريخ السعودي
أكد الباحث في التاريخ السعودي والأكاديمي دكتور محمد السلامات أنه جمع 118 وثيقة من الأرشيف العثماني تؤرّخ للنضال الوطني السعودي، ضد الغزاة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت السلامات إلى أن الأرشيف العثماني هو المرجعية التاريخية للجزيرة العربية خلال الخمسة قرون الفائتة. كانت الدولة السعودية الأولى، أكبر كيان سياسي سعودي عبر التاريخ. فرنسا خشيت من توسع هذه الدولة فشاركت وحدات من جيشها في الحملة على الدرعية. محمد السلامات توقع ظهور حقائق جديدة عن الجزيرة العربية عند كشف المزيد من وثائق الأرشيف العثماني.
الندوة | مصارعة ماسك وزوكربيرغ