لماذا علم الاجتماع؟

ترى الخبيرة التربوية في مكتب وزير التعليم البحريني د. انتصار البناء أن تاريخ التعليم في دولة البحرين مرتبط بثقافتها وبموقعها الجغرافي. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفتت البناء إلى أن التوسع في التعليم، زاد بعد استقلال البحرين في العام 1970، وأن التغير المستمر للمفاهيم والقيم المجتمعية يؤثر على أساليب التعليم. والأنظمة التعليمية في العالم تستعد لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي. الضيفة الثانية في الحلقة، الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي بالبحرين د. فرزانة المراغي لفتت إلى أن الاهتمام بالتعليم زاد في المنامة ، بعد تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم. من جهة أخرى ترى المراغي أن السعي وراء شهادات الماجستير والدكتوراه أضر بسوق العمل، والتعليم عن بعد أثر على الجانب الاجتماعي والنفسي للطلاب، واستبعدت أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الأستاذ.