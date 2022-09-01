حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ
حريق متنزه يلوستون.. أدى لتغيير سياسات التعامل مع الحرائق، وكان الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، تعرف على قصته..
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٣ دقائق منذ 1 أسبوع
حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ
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