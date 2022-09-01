حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ

لم يكن زلزال شاطئ مولي 2010، الزلزال الأول الذي يضرب تشيلي، فلدى هذه المنطقة تاريخ من الزلازل الكبيرة جدا، لكنه اعتبر أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1960، وواحدا من الشواهد الطبيعية على تغيرات المناخ.. فما قصة هذا الزلزال؟

