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حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ

حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ

عندما تغضب الطبيعة

حريق متنزه يلوستون.. أدى لتغيير سياسات التعامل مع الحرائق، وكان الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، تعرف على قصته..

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حرائق يلوستون.. أكبر حرائق التاريخ

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