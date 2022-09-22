الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند
أرقام مخيفة حول أكبر الكوارث التي عرفها إقليم السند.. كيف غير صيف عام 2010 حياة الباكستانيين؟
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انهيارات أفغانستان الثلجية 2010
شكل الانهيار الثلجي الذي تعرضت له أفغانستان في الرابع والعشرين من فبراير عام 2015، أحد أسوأ الكوارث الإنسانية التي عرفتها المنطقة منذ ثلاثين عاما.
فما قصة الكارثة التي تسببت بمقتل أكثر من مئتي شخص وألحقت الأضرار بالممتلكات والبنى التحتية في اثنتين وعشرين مقاطعة؟
٣ دقائق 25 أغسطس ,2022
الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند
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