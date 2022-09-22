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الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند

الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند

عندما تغضب الطبيعة

أرقام مخيفة حول أكبر الكوارث التي عرفها إقليم السند.. كيف غير صيف عام 2010 حياة الباكستانيين؟

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الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند

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