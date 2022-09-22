الفيضان الفائق تراجيديا .. إقليم السند

شكل الانهيار الثلجي الذي تعرضت له أفغانستان في الرابع والعشرين من فبراير عام 2015، أحد أسوأ الكوارث الإنسانية التي عرفتها المنطقة منذ ثلاثين عاما.

فما قصة الكارثة التي تسببت بمقتل أكثر من مئتي شخص وألحقت الأضرار بالممتلكات والبنى التحتية في اثنتين وعشرين مقاطعة؟

