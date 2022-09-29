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زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

عندما تغضب الطبيعة

الخامسُ والعِشرونَ من أبريلَ لعامِ ألفَينِ وخمسةَ عَشَر (2015)، يومٌ مَشؤومٌ في تاريخِ الشَّعبِ النيباليّ، بلْ رُبَّما هو باكورةُ مَصائِبِ السَّنواتِ اللاحِقة.. فَقَبْلَ ذلك المَوعِدِ كانَ بإمكانِ السُّكانِ مُمارَسَةُ حَياةٍ طَبيعيّةٍ في بَلَدٍ هو وِجْهةٌ لسُيّاحِ العالَم.. لكنْ كانَ هناك مَوعدٌ معَ زِلزالٍ مُدَمِّرٍ قَتَلَ نحوَ تسعةِ آلافِ شَخْصٍ وأصابَ نحوَ ثلاثةٍ وعِشرينَ ألفًا جَعَلَ منه الأسوأَ مُنذُ واحدٍ وثمانينَ عامًا..
فما قِصَّتُه؟

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زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

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