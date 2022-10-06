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"هايشن" .. الإعصار الذي عطل اليابان

عندما تغضب الطبيعة

بسبب هذا الحدث تعطل "الحاسوب" الياباني وحل الظلام في جنوب البلاد.

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زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

الخامسُ والعِشرونَ من أبريلَ لعامِ ألفَينِ وخمسةَ عَشَر (2015)، يومٌ مَشؤومٌ في تاريخِ الشَّعبِ النيباليّ، بلْ رُبَّما هو باكورةُ مَصائِبِ السَّنواتِ اللاحِقة.. فَقَبْلَ ذلك المَوعِدِ كانَ بإمكانِ السُّكانِ مُمارَسَةُ حَياةٍ طَبيعيّةٍ في بَلَدٍ هو وِجْهةٌ لسُيّاحِ العالَم.. لكنْ كانَ هناك مَوعدٌ معَ زِلزالٍ مُدَمِّرٍ قَتَلَ نحوَ تسعةِ آلافِ شَخْصٍ وأصابَ نحوَ ثلاثةٍ وعِشرينَ ألفًا جَعَلَ منه الأسوأَ مُنذُ واحدٍ وثمانينَ عامًا..
فما قِصَّتُه؟

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"هايشن" .. الإعصار الذي عطل اليابان

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