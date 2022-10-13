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إعصار إيداي.. ضيف مارس الثقيل

عندما تغضب الطبيعة

كيف جعل مارس نهاية صيف جنوب إفريقيا حزينا في عام 2019؟..

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بسبب هذا الحدث تعطل "الحاسوب" الياباني وحل الظلام في جنوب البلاد.

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زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

الخامسُ والعِشرونَ من أبريلَ لعامِ ألفَينِ وخمسةَ عَشَر (2015)، يومٌ مَشؤومٌ في تاريخِ الشَّعبِ النيباليّ، بلْ رُبَّما هو باكورةُ مَصائِبِ السَّنواتِ اللاحِقة.. فَقَبْلَ ذلك المَوعِدِ كانَ بإمكانِ السُّكانِ مُمارَسَةُ حَياةٍ طَبيعيّةٍ في بَلَدٍ هو وِجْهةٌ لسُيّاحِ العالَم.. لكنْ كانَ هناك مَوعدٌ معَ زِلزالٍ مُدَمِّرٍ قَتَلَ نحوَ تسعةِ آلافِ شَخْصٍ وأصابَ نحوَ ثلاثةٍ وعِشرينَ ألفًا جَعَلَ منه الأسوأَ مُنذُ واحدٍ وثمانينَ عامًا..
فما قِصَّتُه؟

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كارثة طبيعية أذهلت العالم، تعرف على البركان الذي أطلق مياها نحو السماء..

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إعصار إيداي.. ضيف مارس الثقيل

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