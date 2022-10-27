اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إعصار ساندي .. أيام أميركية عصيبة

عندما تغضب الطبيعة

هكذا هز إعصار ساندي البيت الأبيض وأعلن الطوارئ في البلاد.

حلقات أخرى

زلزال وسط إيطاليا الثمن الباهظ

بسبب موقعها الجغرافي.. هكذا تحول وسط إيطاليا إلى فوضى عارمة في عام 2016.

دقائق منذ 6 أيام

إعصار إيداي.. ضيف مارس الثقيل

كيف جعل مارس نهاية صيف جنوب إفريقيا حزينا في عام 2019؟..

دقائق 13 أكتوبر ,2022

"هايشن" .. الإعصار الذي عطل اليابان

بسبب هذا الحدث تعطل "الحاسوب" الياباني وحل الظلام في جنوب البلاد.

دقائق 06 أكتوبر ,2022

زلزال نيبال اليوم الأسوأ في تاريخها

الخامسُ والعِشرونَ من أبريلَ لعامِ ألفَينِ وخمسةَ عَشَر (2015)، يومٌ مَشؤومٌ في تاريخِ الشَّعبِ النيباليّ، بلْ رُبَّما هو باكورةُ مَصائِبِ السَّنواتِ اللاحِقة.. فَقَبْلَ ذلك المَوعِدِ كانَ بإمكانِ السُّكانِ مُمارَسَةُ حَياةٍ طَبيعيّةٍ في بَلَدٍ هو وِجْهةٌ لسُيّاحِ العالَم.. لكنْ كانَ هناك مَوعدٌ معَ زِلزالٍ مُدَمِّرٍ قَتَلَ نحوَ تسعةِ آلافِ شَخْصٍ وأصابَ نحوَ ثلاثةٍ وعِشرينَ ألفًا جَعَلَ منه الأسوأَ مُنذُ واحدٍ وثمانينَ عامًا..
فما قِصَّتُه؟

دقائق 29 سبتمبر ,2022

إعصار ساندي .. أيام أميركية عصيبة

0:00 0:00