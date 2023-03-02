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جفاف نهر اليانغتسي الضربة الموجعة

عندما تغضب الطبيعة

بسبب هذه الكارثة، اهتز اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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جفاف نهر اليانغتسي الضربة الموجعة

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