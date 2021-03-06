البعد الآخر | سهى عرفات تخرج عن صمتها حول بعض القيادات

بعد أعوام طويلة من الصمت عادت السيدة سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى الأضواء لتهاجم ممارسات "غير مسؤولة" قام بها فلسطينيون في أماكن مختلفة اعتراضا على اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية وأعلنت عن رفضها لها. الاحتجاجات الفلسطينية أساءت - إلى رموز عربية وإماراتية أعربت عن دعمها لاتفاقية السلام .. ما هو "البعد الآخر" لهذه المواقف الفلسطينية المختلفة ولماذا تحدثت سهى عرفات مع المسؤولين الفلسطينيين بنبرة عالية هذه المرة قائلة : "سأفتح أبواب الجحيم. يكفي أن أنشر قليلاً مما أعرفه، وسأحرقهم أمام الفلسطينيين".