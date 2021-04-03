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الجيش الأميريكي، هل هو فعلا ينتصر في المعارك ولكن لا يفوز بالحروب؟

الجيش الأميريكي، هل هو فعلا ينتصر في المعارك ولكن لا يفوز بالحروب؟

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الجيش الأميركي هو أكبر قوة عسكرية في التاريخ ولكن لماذا يُقال عنه أنه ينتصر في المعارك كلّها ولا يفوز بأي حرب؟
ما هو الدور الذي يلعبه الجيش الأميركي في الاستراتيجية الأميركية في العالم وفي منطقتنا العربية؟ الجواب في برنامج "البُعد الآخر".

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