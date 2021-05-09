استراتيجية أميركا في زمن بايدن

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الأسبق الجنرال ديفيد بترايوس للحديث عن الاستراتيجية التي تحتاجها أميركا لمواجهة إيران والسبل الواجب اتباعها لمنعها من تطوير قدراتها النووية في شكل يُهدد استقرار المنطقة.

هل يمكن للولايات المتحدة التفاوض مع إيران بمفردها أم تحتاج إلى تشكيل تحالف دولي واسع للقيام بهذه المهمة؟

وكيف يمكن مواجهة أذرع إيران في الشرق الأوسط من دون ضرب رأس النظام؟

كيف تنظر الولايات المتحدة إلى التحالف الإيراني الصيني الذي بدأت تظهر ملامحه؟

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