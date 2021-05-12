.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرسائل السياسية في دراما رمضان

الرسائل السياسية في دراما رمضان

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في عالمنا العربي، كان التليفزيون وسيلة مهمة في التأثير، وخاصة في شهر رمضان، قديما كان المحتوى الترفيهي يغلب على البرامج التليفزيونية المخصصة لشهر رمضان، البرامج الاستعراضية وفوازير نيللي وشيريهان أو المسلسلات الكوميدية والاجتماعية،
ولكن اعتبارا من منتصف الثمانينيات تغير المحتوى تدريجيا، أصبحت مسلسلات رمضان تحوي جرعة أكبر من الدراما والرسائل السياسية المتعلقة بالتاريخ والمجتمع والصراع العربي الإسرائيلي، نتذكر مسلسلات مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وباب الحارة، ومؤخرا مسلسلات مثل الاختيار والجماعة وأم هارون.
فما هو الخيط الفاصل بين الدراما والسياسة وكيف يكون موسم الدراما الرمضانية الحافل مناسبة جيدة لمناقشة بعض الأفكار المتطرفة من خلال الدراما وضمان قدرتها على التأثير

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد