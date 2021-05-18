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السلالة الهندية وباسبور كوفيد 19

السلالة الهندية وباسبور كوفيد 19

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خلال الأشهر الفائتة تذبذبت حركة السيطرة على فيروس كوفيد عالميا ، فبعدما بدا الأمر وكأن العالم يتجه للسيطرة على الجائحة وهبط مؤشر الإصابات اليومي في شكل كبير في شهر فبراير، عاد المؤشر من جديد ليرتفع في شكل حاد ويسجل معدلات قياسية. مع تعثر خطة نشر اللقاح في كثير من أنحاء العالم وظهور سلالات جديدة تثير القلق من قدرتها على تحدي اللقاحات الحالية.
الهند والبرازيل وأوروبا هي أهم مراكز نشاط الجائحة، الولايات المتحدة التي حققت معدلات جيدة جدا في نشر اللقاح وتقليل معدلات الإصابة أصدرت قائمة بالدول التي تنصح رعاياها بعدم السفر إليها هذا الصيف تضم 80% من بلدان العالم، في الوقت ذاته، تكرّر الحديث عن جواز السفر الطبي والضوابط التي ستحكم السفر خلال الفترة المقبلة، بينما تنتظر كثير من الدول موسم السياحة الصيفي المقبل ليقلل من خسائر شركات الطيران وقطاع السياحة والسفر

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