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ملفات المواجهة بين روسيا وأميركا

ملفات المواجهة بين روسيا وأميركا

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تتناول حلقة "البعد الآخر" هذا الأسبوع تطوّر الأوضاع في شرق أوروبا كمنطقة صراع بين روسيا والولايات المتحدة. كما تتطرق إلى الأوضاع في القرم وأوكرانيا، وخط أنابيب نورد ستريم 2، أزمة نافالني، اتهامات بالقرصنة الالكترونية ضد الولايات المتحدة. لماذا تتراكم الأوراق في الملف الأميركي الروسي من دون أي تطور ملموس؟
** كيف تتعامل إدارة الرئيس بايدن مع الملف الروسي، ولماذا يوجد اتجاه نحو التصعيد.
** عام الإنتخابات في روسيا هل هو وقت مناسب للتصعيد مع الرئيس فلاديمير بوتين بالنسبة للولايات المتحدة، فقد يؤدي أي استفزاز له لردود فعل عنيفة غير متوقعة.
** الصراع مع روسيا أم الصراع مع الصين... أيهما له الأولوية بالنسبة للإدارة الأميركية

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