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أبعاد المواجعة بين عرب 48 واليمين الإسرائيلي

أبعاد المواجعة بين عرب 48 واليمين الإسرائيلي

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فلسطينيو الخط الأخضر أو "عرب الـ 48"، هم الإسرائيليون العرب الذين يُمثّلون خمس سكان إسرائيل، ولكن لا يتم الحديث عنهم إلا كلما اقترب موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، فيكون الكلام عنهم في معرض احتساب الاصوات العربية والقوائم الانتخابية.
"عرب الـ48" أصبحوا جزءا من عناوين الأخبار في الأحداث الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، ولأول مرة أصبحت المواجهات بينهم وبين المتشددين اليهود في القدس وغيرها جزءا من الأحداث.
المواطنون الإسرائيليون العرب، هل يُمثّلون بُعدا آخر في الصراع العربي الإسرائيلي خصوصاً مع التيارات اليمينية التي تُنادي بإعلان يهودية الدولة؟ هذا ما سيحاول برنامج "البُعد الآخر" الإجابة عنه في حلقة هذا الأسبوع.

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