كيف أنقذت التكنولوجيا الرقمية العالم في زمن الجائحة؟

تكنولوجيا الاتصالات، هي أيقونة التقدم في العصر الحديث. عندما بدأت جائحة كوفيد 19 تأثرت معظم قطاعات الاقتصاد التقليدية في العالم، ما عدا قطاع الاتصالات، حيث شهد نموا كبيرا مع ازدهار فكرة "العمل من المنزل" وظهرت فوارق واضحة في الأداء الاقتصادي لصالح الدول التي استثمرت بجدية في البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات.

مع تعافي العالم من الجائحة، أصبحت قضية "العمل من المنزل" جزءا من جدل سياسي واقتصادي أوسع يتعلق بنماذج إدارة الأعمال حول العالم، هناك قلق متزايد من أن يؤدي التوسع في هذا النظام إلى التخلي عن أعداد كبيرة من الوظائف وموجة من البطالة حول العالم ..كما أن التقدم في استخدام تقنيات الاتصال يؤدي إلى زيادة خطورة الهجمات السيبرانية.

مادة اعلانية