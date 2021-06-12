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"البعد الآخر" يستضيف بريمر وزيباري للحديث عن السيناريوهات المحتمل

"البعد الآخر" يستضيف بريمر وزيباري للحديث عن السيناريوهات المحتمل

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أصبح العراق على مفترق طرق، الاحتقان وصل إلى نقطة الانكسار، من الصعب أن يستمر الوضع الراهن طويلا على ما هو عليه، ومن المؤكد أن العراق يتجه نحو تغيير عميق، سواء بتأثير من ضغوط الداخل أو من القوى الإقليمية أو بسبب العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
ما هي السيناريوهات المحتملة للمستقبل؟ وكيف يمكن أن تتشكل الاستراتيجية الأميركية الجديدة؟
لمناقشة هذه المحاور يستضيف برنامج "البعد الآخر" رئيس سلطة الائتلاف الموقت السابق في العراق بول بريمر ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.

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