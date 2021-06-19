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البعد الآخر | الوضع الداخلي في إسرائيل ومستقبل عملية السلام

البعد الآخر | الوضع الداخلي في إسرائيل ومستقبل عملية السلام

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يستضيف برنامج "البعد الآخر" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك. وفي الحلقة يبحث باراك ما إذا كان تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل من دون بنيامين نتنياهو من شانه المساهمة في دفع عملية السلام. وهل الحكومة الجديدة التي حصلت على الثقة بشق الأنفاس، قادرة على مواجهة التحديات المقبلة؟ ما هي القواسم المشتركة بين أحزاب اليمين المتشدد في إسرائيل والقائمة الإسلامية الجنوبية وتيارات من اليسار والوسط في حكومة واحدة؟
هذه الأسئلة بطبيعة الحال تطرح مستقبل عملية السلام في المستقبل وما إذا كانت إسرائيل ستواصل انفتاحها على الدول العربية؟

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