.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البعد الآخر | الأمان النووي في إيران

البعد الآخر | الأمان النووي في إيران

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

أدرك العالم بعد انفجار تشيرنوبيل أن أسوأ المخاوف المتعلقة بالطاقة النووية هي تلك التوليفة المتفجرة التي تتضمن انعدام الشفافية السياسية والتكتم المستمر على الأخطاء. إيران تسير راهناً على الطريق ذاته.
برنامج إيران النووي المثير للجدل، كان موضوعا للتجاذبات السياسية، طوال الأعوام الفائتة، ولكن البُعد المتعلق بمعايير الأمان النووي داخل المنشآت الإيرانية، يظل بُعدا مقلقا، خصوصاً أن الأعوام الفائتة شهدت الإعلان عن عدد كبير من الحوادث التي ضربت المنشآت النووية الإيرانية، وسواء كانت هذه الحوادث ناجمة عن تخريب خارجي أو إهمال أو عدم خبرة فالنتيجة واحدة، وهي أن كارثة نووية يمكن أن تلوح في الأفق بسبب سلوك إيران النووي غير المنضبط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
قبل أن تذهب
حملات في العراق تطالب محاسبة قتلة الناشطين
حملات في العراق تطالب محاسبة قتلة الناشطين
اكتشف المزيد