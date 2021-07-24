البعد الآخر | اقتصاد ما بعد التعافي من كوفيد19

كوفيد19 وضع العالم في عام 2020 في مواجهة أزمة اقتصادية هائلة حاولت الحكومات والدول أن تواجهها وتخفف من آثارها، ورغم أن الجائحة نفسها بدأت تتراجع إل أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها كوفيد 19 مازال العالم ينتظر أن يتعافى منها

في المنطقة العربية هناك اقتصادات كانت تعاني بالفعل قبل بدء الجائحة، كانت الأزمات السياسية والعنف تعصف بها وتؤثر عليها من قبل أن تطرق أزمة كوفيد 19 العالم، لبنان وإيران والعراق وسوريا وتركيا هي أمثلة عن البلدان التي مرت عليها الأزمة العالمية لتضاعف من عمق جراحها وتضعها بطريقة أو بأخرى على حافة الفوضى



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