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حروب المستقبل

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حروب المستقبل

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جزء مهم من تطور البشرية مرتبط بتطور الاختراعات العسكرية لأنها لا تؤثر فقط في ميادين القتال وإنما في إحداث تغيير عميق للحضارة البشرية ولحركة الإنسان في التاريخ، التطور الحاصل في التكنولوجيا العسكرية جعل العديد من الأسئلة تطرحها مراكز البحث الأميركية حول حروب المستقبل القريب، من ستقاتل الولايات المتحدة ومن سيقاتل معها؟ أين ستخوض هذه الصراعات المستقبلية؟ كيف ستبدو الصراعات المستقبلية؟ كيف سيتم محاربتهم؟ ولماذا ستخوض الولايات المتحدة الحرب؟ بينما تتسع التساؤلات من الناحية الاستراتيجية لتضع المنطقة العربية في موقع صعب حيث تتطور التكنولوجيا التي تحصل عليها الميليشيات المسلحة وتجعلها أكثر خطورة وقدرة على التأثير.

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