أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني يكشف لـ "البعد الآخر" مخطط إيران

برنامج "البعد الآخر" يستضيف هذا الأسبوع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي استغرب أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حركة الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية من دون أن تحقق مكسبا مقابل ذلك، كإلزامهم بتبادل الأسرى مثلا، لاختبار نواياهم. وشدّد على أهمية المبادرتين السعودية والأممية كخارطة طريق لحل الأزمة. ولفت أحمد عوض بن مبارك إلى أن المشروع الحوثي ومن خلفه الإيراني يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية وليس على اليمن فحسب. وإيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب التي لا تزال عصية عليهم. وعن مصادر تمويل الحوثيين لأنشطتهم قال: إنهم يمولونها من نهب وبيع المساعدات الدولية ومن النفط الإيراني الممنوح لهم مجانا، وهم يبيعون ذلك كله في السوق السوداء. وفي الحلقة يكشف وزير الخارجية اليمني كيف يسعى الحوثيون إلى غسل عقول الأطفال في مخيمات خاصة بهم وكيف يعتدون على من يعارضهم لبسط نفوذهم بالحديد والنار ويعتدون على النساء بالضرب وحتى بالاغتصاب. وعن دور المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ قال بن مبارك: يجب أن يبني على ما تم إنجازه وليس البدء من جديد.

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