.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البعد الآخر | الصادق شعبان وزير العدل والتربية التونسي الأسبق

  • الخط

البعد الآخر | الصادق شعبان وزير العدل والتربية التونسي الأسبق

نشر في: آخر تحديث:

برنامج البعد الآخر يستضيف هذا الأسبوع وزير العدل والتربية التونسي الأسبق الصادق شعبان الذي يُعدّد المراحل التي مر بها النظام في تونس من نظام رئاسي مع الحبيب بو رقيبة إلى نظام رئاسوي مع زين العابدين بن علي إلى نظام برلماني هجين بعد 2011. وانتقد شعبان دستور العام 2014 الذي نص على قيام نظام توافقي إنما في حقيقة الأمر تحوّل إلى نظام محاصصة قائمة على توزيع المناصب بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل حكومة، غالبا ما لا يكون أعضاؤها متجانسون، فيتعطل عملها. ورأى وزير العدل والتربية التونسي الأسبق أن ملامح النظام السياسي المقبل ما تزال غير واضحة داعياً الرئيس سعيد إلى وضع خارطة طريق للتعديلات التي يزمع الدعوة إلى إقرارها وما إذا كان سيدعو الشعب إلى استفتاء عليها.
وفي الجزء الثاني من البرنامج تحدث النائب في البرلمان الفرنسي برونو فوش عن متانة العلاقات الفرنسية التونسية وأشار إلى أن باريس تتابع باهتمام ما يحصل في تونس وهي مستعدة للمساهمة في تنمية البلاد. ولفت فوش إلى تراجع تمثيل وتأثير حزب النهضة الإسلامي في تونس. وأمل النائب الفرنسي في أن تنعقد القمة الفرنكوفونية في نوفمبر المقبل بتونس وقد استقر الوضع في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
مسيحيون مهددون بالانقراض.. تركيا وداعش وجهان لعملة واحدة  مسيحيون مهددون بالانقراض.. تركيا وداعش وجهان لعملة واحدة 
حتى لو كانت مزيفة فمفعولها سحري .. 5 فوائد للابتسامة حتى لو كانت مزيفة فمفعولها سحري .. 5 فوائد للابتسامة
الأكثر قراءة
الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
كارلوس غصن: هذه السيارات الكهربائية الأقدر على منافسة كارلوس غصن: هذه السيارات الكهربائية الأقدر على منافسة "تسلا"
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد