.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البعد الآخر | الجدل الأوروبي بشأن "نورد ستريم 2"

  • الخط

البعد الآخر | الجدل الأوروبي بشأن "نورد ستريم 2"

نشر في: آخر تحديث:

بعد جدل عقيم دام لأعوام توصلت واشنطن وبرلين إلى اتفاق حيال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا المعروف بنورد ستريم 2. كان المشروع في صلب معركة جيوسياسية واقتصادية قبل أن يصبح موضع تسوية. معلوم أن إدارة الرئيس ترمب كانت فرضت عقوبات على الشركات العاملة في المشروع لوقفه خشية أن يعتمد الأوروبيون في شكل أكبر على الغاز الروسي. التسوية التي توصل إليها بايدن أغضبت الكثيرين في الكونغرس، وهي تندرج في إطار رغبة الإدارة الأميركية في التركيز على منافسها الصيني. من هي الدول الرابحة والدول الخاسرة من هذا المشروع؟ وهل يمكن لروسيا أن تشهر هذا السلاح الاقتصادي بوجه أوروبا والولايات المتحدة في المستقبل لأهداف سياسية؟
برنامج البعد الآخر يناقش هذا الموضوع مع الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى آنا بورشكوسكايا والخبير المتخصص في شؤون الغاز مورتن فريش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد