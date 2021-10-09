البعد الآخر | الجدل الأوروبي بشأن "نورد ستريم 2"

بعد جدل عقيم دام لأعوام توصلت واشنطن وبرلين إلى اتفاق حيال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا المعروف بنورد ستريم 2. كان المشروع في صلب معركة جيوسياسية واقتصادية قبل أن يصبح موضع تسوية. معلوم أن إدارة الرئيس ترمب كانت فرضت عقوبات على الشركات العاملة في المشروع لوقفه خشية أن يعتمد الأوروبيون في شكل أكبر على الغاز الروسي. التسوية التي توصل إليها بايدن أغضبت الكثيرين في الكونغرس، وهي تندرج في إطار رغبة الإدارة الأميركية في التركيز على منافسها الصيني. من هي الدول الرابحة والدول الخاسرة من هذا المشروع؟ وهل يمكن لروسيا أن تشهر هذا السلاح الاقتصادي بوجه أوروبا والولايات المتحدة في المستقبل لأهداف سياسية؟

برنامج البعد الآخر يناقش هذا الموضوع مع الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى آنا بورشكوسكايا والخبير المتخصص في شؤون الغاز مورتن فريش.

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